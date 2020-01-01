Atiba Hutchinson, 1 yıl daha Beşiktaş'ta
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Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Sezonun sona ermesiyle beraber kulüple olan sözleşmesi de biten 37 yaşındaki Kanadalı futbolcu, Beşiktaş ile yeniden anlaşma sağladı.
Atiba, anlaşmayı resmi Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile şu şekilde duyurdu:
"Anlaşma tamam! Bu harika kulüpte bir sene daha olacağım için çok mutluyum."
Deneyimli futbolcu, geçtiğimiz sezon siyah beyazlı forma ile 30 Süper Lig maçında forma giydi ve 6 gol, 5 asistlik katkı sağladı.