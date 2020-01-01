Atiba Hutchinson, 1 yıl daha Beşiktaş'ta

Siyah Beyazlılar, Kanadalı oyuncu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Sezonun sona ermesiyle beraber kulüple olan sözleşmesi de biten 37 yaşındaki Kanadalı futbolcu, Beşiktaş ile yeniden anlaşma sağladı.

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Atiba, anlaşmayı resmi Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile şu şekilde duyurdu:

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"Anlaşma tamam! Bu harika kulüpte bir sene daha olacağım için çok mutluyum."

Deneyimli futbolcu, geçtiğimiz sezon siyah beyazlı forma ile 30 Süper Lig maçında forma giydi ve 6 gol, 5 asistlik katkı sağladı.