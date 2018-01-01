Atiba, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in teklifini reddetti

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, yeni takımında eski öğrencisini görmek istiyor.

Beşiktaş'ta 2013-2014 ve 2014-2015 sezonunda görev yapan Hırvat teknik direktör Slaven Bilic'in, eski öğrencisi Atiba Hutchinson'ı yeni takımı Al İttihad'da görmek istediği iddia edildi.

Bilic, Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ı çalıştırdıktan sonra bu sezon Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'ın başına geçti.

Fanatik'te yer alan habere göre; deneyimli teknik direktörün, Ocak ayında Beşiktaş'taki eski öğrencisi Atiba Hutchinson'ı yeni takımına istediği ortaya çıktı. Ancak 35 yaşındaki ön liberonun, bu ilgiye menajeri aracılığıyla olumsuz yanıt verip sezon sonunda futbol hayatını Beşiktaş’ta noktalamaya karar verdiğini ilettiği ifade edildi.

Kanadalı oyuncu bu sezon siyah beyazlı formayla 10 maça çıktı.