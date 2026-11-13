Athletic Club orta saha oyuncusu Oihan Sancet, Bask millî takımının resmen tanınarak gelecekte bir Dünya Kupası'nda mücadele edebilmesini umuyor. İspanya millî futbolcusu, cumartesi günü Venezuela'ya karşı Euskal Selekzioa formasıyla ilk maçına çıkmadan önce bu hedefini dile getirdi.

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Bask kadrosu gösteri maçına hazırlanıyor

Jagoba Arrasate'nin kadrosu perşembe günü Lezama'da iki günlük kampa başlarken Sancet, Bask Bölgesi'nin futbolda resmî olarak tanınma çabasına destek verdi. Cumartesi günü San Mames'te oynanacak karşılaşma, ilk Bask Hükümeti'nin kuruluşunun 90. yıl dönümüne denk geliyor. Ancak fiziksel sorunlar nedeniyle Aitor Fernandez, Dani Vivian ve Hugo Rincon kadrodan çekilmek zorunda kaldı.

Ardından Unai Marrero, Andoni Gorosabel ve Benat Prados'un yanı sıra savunma oyuncusu Igor Zubeldia da kadroya çağrıldı.

Sancet Dünya Kupası hayalini paylaştı

2023 Avrupa Şampiyonası elemelerinde İskoçya'ya karşı İspanya A Millî Takımı'ndaki ilk maçında gol atan Navarra doğumlu orta saha oyuncusu Sancet, Bask formasıyla ilk maçına çıkmadan önce tutumunu net biçimde ortaya koydu.

Sancet, Lezama'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sevdiğiniz takım için oynamak gurur verici. Umarım bu gerçekleşir ve bir gün ülkemizin millî takımıyla Dünya Kupası'nda oynayabiliriz" dedi.

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Kas sorunu nedeniyle kulübünün dört maçını kaçıran Athletic'in oyun kurucusu, "tamamen iyileştiğini" doğruladı ve Venezuela ile karşılaşmanın "yeniden maç ritmini yakalamama yardımcı olacağını" söyledi.

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Takımın kalitesine de güvenen Sancet, "Harika bir takımımız var ve çok şey başarabiliriz" diye ekledi.

Arrasate resmî tanınma çabasını destekliyor

Bask Futbol Federasyonu, bölgenin jai alai ve çiftler el pelotasında dünya şampiyonlukları kazandığı sörf ve Bask pelotasındaki örneklerin ardından resmî tanınma için kısa süre önce İspanya Ulusal Spor Konseyi'ne yeniden başvurdu.

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Osasuna Teknik Direktörü Arrasate, "Pelotadaki süreci, Arjantin ve Uruguay'a giden Berriatualı insanlarla birlikte bizzat yaşadım ve başardıklarıyla gurur duyuyorum. Her sporun kendine özgü yönleri var ve kuşkusuz farklı çıkarlar söz konusu olacak. Ancak ilk adım gerçek bir kararlılık ve bunun bizde olduğuna inanıyorum" dedi.

Geçen yıl 51.000 taraftarın önünde Filistin'e karşı oynanan maçın ardından Arrasate, "Çıta çok yüksek ama büyük bir heyecan duyuyoruz" dedi ve ekledi: "Oyuncular bu formayı giydiğinde ellerinden gelen her şeyi ortaya koyuyor. Gözlerinde bir kıvılcım ve iyi oynama isteği görüyorum. Neden yeniden kazanmayalım? Üst düzey millî takımlarla mücadele edecek kaliteye sahibiz ve cumartesi günü bunu göstermek için harika bir fırsat."

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Cumartesi günkü maç öncesi son hazırlıklar

Kadro, cuma sabahı Saint-Jean-de-Luz'da halka açık bir antrenman yapacak, ardından ilk Bask başkanı Jose Antonio Aguirre'nin mezarına çiçek bırakacak. Arrasate, tüm oyuncuların Venezuela'ya karşı forma giymesi için cumartesi akşamı iki ayrı 11 sahaya sürmeyi planlıyor. Oyuncular daha sonra lig maçları için kulüplerine dönecek.