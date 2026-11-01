Athletic Bilbao-Real Sociedad maçı öncesi değerlendirme

La Liga - Hafta 11 1 Kas 2026 - 15:00 San Mames

Bilbao ile Sociedad, Bask derbisinde karşı karşıya

Athletic Bilbao ve Real Sociedad son dönemde formunu yükseltti. Bu nedenle futbolseverleri kaliteli bir derbi bekliyor olabilir. San Mamés'teki maç, EST'ye göre 16.00'da, GMT'ye göre 20.00'de başlayacak.

Edin Terzic'in çalıştırdığı Bilbao, Getafe karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetin ardından Kral Kupası'nda Prat'ı 6-1 yendi. Bu iki sonuç, takımın ligdeki dört maçlık galibiyet hasretinin ardından tam zamanında geldi. Sociedad ise LaLiga'da Valencia, Deportivo La Coruna, Malaga ve Levante karşısında üst üste dört galibiyet aldı. Avrupa Ligi'nde Lillestrom'u da 6-0 mağlup eden takım, gol yollarında oldukça formda. Mikel Oyarzabal, o maçta yaptığı üç asistle öne çıktı.

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Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Sociedad, Bilbao'ya karşı oynadığı son beş maçta yenilmedi.

Sociedad'ın tüm kulvarlarda oynadığı son 12 maçın 10'unda 2,5 gol barajı aşıldı.

Sociedad, tüm kulvarlardaki son beş maçında 17 gol attı ve son altı maçtır yenilmiyor.

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