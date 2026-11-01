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Athletic Bilbao-Real Sociedad LaLiga maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Athletic Bilbao - Real Sociedad
Athletic Bilbao
Real Sociedad
La Liga
M. Oyarzabal

LaLiga’da bu sezonun ilk Bask derbisi San Mamés’te oynanacak. Athletic Bilbao ile Real Sociedad maçına dair takım haberleri, taktik analiz ve daha fazlasını içeren kapsamlı karşılaşma öncesi değerlendirme.

Athletic Bilbao-Real Sociedad maçı öncesi değerlendirme

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La Liga - Hafta 11
San Mames

Bilbao ile Sociedad, Bask derbisinde karşı karşıya

Athletic Bilbao ve Real Sociedad son dönemde formunu yükseltti. Bu nedenle futbolseverleri kaliteli bir derbi bekliyor olabilir. San Mamés'teki maç, EST'ye göre 16.00'da, GMT'ye göre 20.00'de başlayacak.

Edin Terzic'in çalıştırdığı Bilbao, Getafe karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetin ardından Kral Kupası'nda Prat'ı 6-1 yendi. Bu iki sonuç, takımın ligdeki dört maçlık galibiyet hasretinin ardından tam zamanında geldi. Sociedad ise LaLiga'da Valencia, Deportivo La Coruna, Malaga ve Levante karşısında üst üste dört galibiyet aldı. Avrupa Ligi'nde Lillestrom'u da 6-0 mağlup eden takım, gol yollarında oldukça formda. Mikel Oyarzabal, o maçta yaptığı üç asistle öne çıktı.

Malaga CF v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

  • Sociedad, Bilbao'ya karşı oynadığı son beş maçta yenilmedi.
  • Sociedad'ın tüm kulvarlarda oynadığı son 12 maçın 10'unda 2,5 gol barajı aşıldı.
  • Sociedad, tüm kulvarlardaki son beş maçında 17 gol attı ve son altı maçtır yenilmiyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Athletic Bilbao vs Real Sociedad Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Diziliş
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
U. SimonU. SimonD. VivianD. VivianY. BerchicheY. BerchicheA. LaporteA. Laporteteam-logoH. RinconB. GerenabarrenaB. GerenabarrenaN. WilliamsN. WilliamsI. WilliamsI. WilliamsA. BerenguerA. BerenguerP. CanalesP. CanalesM. SannadiM. SannadiA. RemiroA. RemiroM. SarrM. SarrS. GomezS. GomezJ. MartinJ. MartinJ. AramburuJ. AramburuJ. GorrotxategiJ. GorrotxategiA. BarrenetxeaA. BarrenetxeaL. SucicL. SucicG. GuedesG. GuedesC. SolerC. SolerM. OyarzabalM. Oyarzabal
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
Athletic Bilbao

İlk 11

Real Sociedad

Teknik direktör

  • E. Terzic
  • P. Matarazzo

Form durumu

ATH

ATH - Form

RSO
K0-1
VAL
B0-0
LEV
K3-1
GET
K4-0
AEP
K1-6
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
RSO

RSO - Form

COR
K3-2
GIL
B1-1
MAL
K2-5
LIL
K0-6
LEV
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
17/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

İkili rekabet

Kafa Kafaya

Athletic BilbaoÇizimReal Sociedad
1
1
3
Club Friendlies
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
MS
Kupa Del Rey
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
MS
Kupa Del Rey
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
MS
La Liga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
MS
La Liga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
3
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
MS
4Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı2/5

Puan durumu

#
PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
1110014612+3430
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
11911228+1428
K
K
K
K
K
3
Real MadridReal MadridRMA
108022510+1524
K
K
K
K
K
4
Real BetisReal BetisBET
117221815+323
K
B
K
K
B
5
Real SociedadReal SociedadRSO
106131918+119
K
K
K
K
K
6
SevillaSevillaSEV
115241718-117
K
K
K
B
K
7
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
9333129+312
K
K
B
B
B
8
VillarrealVillarrealVIL
113351515012
K
K
B
K
K
9
Celta VigoCelta VigoCEL
112631010012
K
B
K
B
K
10
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
113351517-212
K
B
K
K
B
11
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
103341520-512
K
K
B
B
K
12
GetafeGetafeGET
11335716-912
K
K
B
K
K
13
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102531313011
K
B
K
B
K
14
EspanyolEspanyolESP
113261314-111
K
K
K
B
K
15
OsasunaOsasunaOSA
103251020-1011
K
K
K
B
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
103251526-1111
K
K
B
K
K
17
ElcheElcheELC
102441417-310
K
B
B
K
K
18
LevanteLevanteLEV
112451621-510
K
K
K
B
B
19
ValenciaValenciaVAL
10136717-106
K
B
B
K
K
20
MalagaMalagaMAL
11056821-135
K
B
K
B
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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