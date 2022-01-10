Dört takımın katılımıyla bu hafta düzenlenecek olan İspanya Süper Kupası'nda maçlar, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak.

Bir dönem İspanya milli takımını da temsil eden, Athletic Bilbao'nun deneyimli orta saha oyuncusu Raul Garcia, kupanın İspanya topraklarında oynanmamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Ne söyledi?

"Hiç mantıklı değil. Bu konu çok basit; normalde kendi ülkemizde oynadığımız bir turnuvaya çıkıyoruz. Bu turnuvayı başka bir yerde oynatmak mantıklı değil."

"İspanya'da oynanabilecek bir maçın Suudi Arabistan'da oynanmasına anlam veremiyorum."

"Futbol çok değişti, artık kimse taraftarları umursamıyor. Önemli olan tek şey para kazanmak ve sponsor bulmak, futbolun temel unsurlarını unuttuk. Atmosfer, birlikte maçın keyfini çıkaran aileler, seyircilere uygun başlama saatleri... Futbola başladığım günden bu yana çok şey değişti."

2019'da format değişti

İspanya'da Süper Kupa 40 yıl boyunca lig şampiyonu ile Kral Kupası'nı kazanan takımın tek maç üzerinden karşılaştığı bir formata sahipti. Ancak 2019'da yapılan değişiklikle lig ikincisi ve kupa finalisti eklenerek takım sayısı dörde çıkarıldı.

Aynı yıl kupanın adresi de Suudi Arabistan olarak değişti. 2020'de yeni formatıyla King Abdullah Sports City'de oynanan ilk Süper Kupa'yı Real Madrid kazanmıştı.

Geçen yıl pandemi nedeniyle İspanya'da düzenlenen turnuva 2022'de Suudi Arabistan'a döndü. Yarı finalde Çarşamba günü Real Madrid-Barcelona, Perşembe günü ise Atletico Madrid-Athletic Bilbao maçları oynanacak. Bu iki karşılaşmanın galibi Pazar günü finalde kozlarını paylaşacak.

İspanya Futbol Federasyonu ilk etapta Suudilerle 30 milyon euro değerinde üç yıllık bir anlaşma imzalamıştı. Daha sonra bu anlaşma 2029 yılına kadar uzatıldı.

Türkiye Süper Kupası da Katar'daydı

5 Ocak'ta Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan Süper Kupa mücadelesine Katar'ın Doha şehri ev sahipliği yapmıştı.

Süper Kupa tarihte dördüncü kez Türkiye toprakları dışında oynandı. 2006, 2007 ve 2008'de Süper Kupa maçı Almanya'da oynanmıştı. Takip eden 11 kupa ise sahibini Türkiye'de buldu.

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