Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Athletic Bilbao ile Deportivo Alaves, 20 Eylül 2026 Çarşamba günü Bilbao'daki San Mames'te karşı karşıya gelecek.

İki takımın Mayıs 2026'daki son resmi karşılaşmasında Athletic Bilbao, Deportivo Alavés deplasmanında 4-2 kazandı. Her iki Bask kulübü de 2026-27 LaLiga sezonunun başlarında ivme yakalamak amacıyla bu maça çıkıyor.

Biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar olduğu dahil, Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçının biletlerini güvence altına almak için bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Athletic Bilbao - Deportivo Alaves LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçı, Bilbao'daki San Mames'te oynanacak. Bu LaLiga karşılaşması için resmi başlama saati ve yayın bilgisi henüz açıklanmadı.

La Liga - Hafta 7 20 Eyl 2026 - 09:00 San Mames

Athletic Bilbao - Deportivo Alaves LaLiga biletleri nasıl alınır?

Athletic Bilbao - Deportivo Alavés maçı için biletleri birkaç standart kanal üzerinden satın alabilirsiniz:

Resmi kulüp bilet satışı

Athletic Bilbao resmi portalı: Maç, Bilbao'daki San Mamés'te oynanacağı için genel satış ve VIP biletlerin ana kaynağı Athletic Club'ın resmi çevrim içi bilet portalıdır. Biletler genellikle maç gününden 2 ila 3 hafta önce genel satışa açılır.

San Mamés gişesi: Fiziksel biletler, genellikle maçtan bir gün önce ve maç günü açık olan San Mamés'teki stat gişesinden doğrudan satın alınabilir (koltuk durumuna bağlı olarak).

Deplasman tribünü

Deportivo Alavés'in resmi kanalları: Alavés'i destekliyorsanız ve ayrılan deplasman taraftarı bölümünde oturmak istiyorsanız, biletler doğrudan Deportivo Alavés tarafından resmi kulüp üyelerine ve abonelerine dağıtılır.

İkincil bilet platformları

Kulüp kanalları üzerinden resmi genel satış biletleri tükenirse, StubHub gibi bilet yeniden satış platformlarında da LaLiga maçları için yeniden satış biletleri listelenir.

Athletic Bilbao - Deportivo Alaves LaLiga biletleri ne kadar?

San Mamés'teki Athletic Bilbao - Deportivo Alavés LaLiga maçı için standart bilet fiyatları, kategoriye ve koltuk seçimine bağlı olarak resmi ve genel satışlarda bilet başına genellikle 30 € ile 150 €+ arasında değişir.

Standart genel satış (resmi satış): Normal lig maçlarında üst halka, kale arkası veya yan tribün koltukları için fiyatlar 35 € ile 80 € arasında değişir.

Premium ve alt kat koltukları: Ana tribünün alt bölümü veya yüksek görüş açısı sunan merkezi yan tribün koltukları için fiyatlar 85 € ile 150 € arasında değişir.

VIP ve ağırlama biletleri: Premium koltuklar, lounge erişimi ve maç öncesi ikramlar sunan bu biletlerin fiyatları 180 € ile 350 €+ arasında değişir.

İkincil pazar / yeniden satış platformları: StubHub gibi ikincil bilet platformlarında, maç gününe yaklaşırken talep ve uygunluğa bağlı olarak yeniden satış biletleri genellikle giriş seviyesi koltuklar için 68 € ile 79 € civarından başlar ve üst seviye koltuklar için ortalama 120 € ile 140 €+ seviyelerine çıkabilir.

Athletic Bilbao - Deportivo Alaves LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Athletic Bilbao - Deportivo Alaves form durumu

Athletic Bilbao son beş maçının yalnızca birini kazandı ve bu tek galibiyet, sezon öncesi hazırlık maçında Burgos CF karşısında aldığı 3-0'lık sonuç oldu. Takımın son maçı, 22 Ağustos'taki LaLiga açılış karşılaşmasında Sevilla'ya sahasında 1-3 yenilmesiyle sonuçlandı. Ayrıca hazırlık maçlarında Real Zaragoza'ya 3-1, Atalanta'ya 1-0 kaybettiler ve sezon öncesinin daha erken bölümünde Marsilya'ya da 3-1 mağlup oldular. Bilbao bu beş maçta altı gol atıp sekiz gol yedi.

Deportivo Alaves ise çok daha iyi bir form grafiğiyle geliyor ve son beş maçının dördünü tüm kulvarlarda kazandı. Son resmi sonucu, 20 Ağustos'ta Rayo Vallecano deplasmanında alınan 1-1'lik beraberlikti. Bu sonucun öncesinde takım, sezonun açılış haftasında Getafe'yi LaLiga'da 3-0 mağlup etmişti. Alaves ayrıca sezon öncesinde Castellon karşısında 3-0 ve Girona deplasmanında 1-0'lık galibiyetler aldı. Beş maçlık bu süreçte sekiz gol atıp iki gol yediler, bu maçların ikisinde gole izin vermediler.

Athletic Bilbao - Deportivo Alaves: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 2 Mayıs 2026'da oynandı ve Athletic Bilbao, LaLiga'da Deportivo Alaves deplasmanında 4-2 kazandı. Ondan önce ise Alaves, Eylül 2025'teki ters fikstürde San Mames'te 1-0 galip geldi. Kayıtlardaki son beş karşılaşmaya bakıldığında sonuçlar dengeli şekilde dağıldı; her iki kulüp de LaLiga'da galibiyet aldı ve veri setinde bir sezon öncesi hazırlık maçı da yer aldı.