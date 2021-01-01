Athletic Bilbao 1-1 Levante | Athletic avantajı kaçırdı

Kral Kupası'nda Athletic Bilbao ile Levante 1-1 berabere kaldı. Rövanş 4 Mart günü Levante'nin sahasında oynanacak.

İspanya Kral Kupası'nın son çeyrek final ilk maçında Athletic Bilbao, Levante'yi konuk etti.

Konuk Levante, ikinci maç için avantaj sağlayacak golü 26. dakikada kaydetti. Gonzalo Moreno attığı golle ilk yarının skorunu belirledi: 0-1.

Athletic Bilbao Teknik Direktörü Marcelino, devre arasında üç oyuncu birden değiştirdi. Bask ekibi bu değişikliklerden hemen sonuç aldı. 58. dakikada Inigo Martinez attığı kafa golüyle skora dengeyi getirdi. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon resmi maçlardaki ilk golünü kaydetti.

Fakat kalan sürede başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 4 Mart günü Levante'nin sahasında oynanacak.