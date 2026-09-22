Madrid derbisi fırtınası henüz dinmemişken, Las Rozas'taki "Ciudad del Fútbol" tesisleri bu sezonun en çok merakla beklenen olayına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Mourinho ile Atletico Madrid arasındaki demeç ve görsel savaşının üzerinden yalnızca 48 saat geçmişken, Portekizli teknik adam kendisini ezeli rakibi Diego Simeone ile yüz yüze bulacak; ikisinin arasında ise Hansi Flick yer alacak. Bu ateşli buluşma, La Liga'yı yeniden alevlendirebilir.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, İspanya Futbol Federasyonu'nun Las Rozas'taki merkezi, milli ara döneminden yararlanılarak düzenlenen teknik direktörler teknik komitesinin yıllık toplantısına ev sahipliği yapacak.

İspanya'nın birinci ve ikinci ligindeki toplam 42 teknik direktörün tamamı davet edildi; ancak tüm gözler kuşkusuz zirvedeki üçlüye çevrilecek: Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho ve Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone.

Toplantıya, teknik direktörler teknik komitesinin başkanı Fran Soto başkanlık edecek ve hakem heyeti başkanı da hazır bulunacak. Ayrıca İspanya Futbol Federasyonu başkanı Rafael Louzan onları bizzat karşılayacak.

Çarpışma sonrası karşılaşma

Kuşkusuz en çok merakla beklenen karşılaşma Mourinho ile Simeone arasında olacak. Zira toplantı, geçtiğimiz pazar günü yaşanan alevli derbinin ve Portekizli teknik adamın basın toplantısında sunduğu görsellere karşı Atletico Madrid'in pazartesi günkü öfkeli tepkisinin üzerinden yalnızca 48 saat sonra gerçekleşiyor.

Peki Las Rozas toplantısı bir yatıştırma fırsatı mı olacak, yoksa dünyanın en çok tartışma yaratan iki teknik direktörü arasında yeni bir söz savaşı turu mu?

La Liga devleri arasındaki gerginliğin ötesinde, toplantı hararetli bir gündem taşıyor. Hakem komitesi başkanının katılımıyla toplantı, teknik direktörlere hakem kararlarına ilişkin kaygılarını ve rahatsızlıklarını dile getirme fırsatı sunacak. Kaldı ki tüm kulüpler, sezon başlamadan önce yeni kuralları açıklamak üzere bir hakemin ziyaretini kabul etmişti.

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Teknik direktörler ayrıca uzun süredir onları uykusuz bırakan çetrefilli bir dosyayı da açacaklar: Sezon içinde görevlerinden alındıklarında maaşlarını ve alacaklarını tahsil ederken karşılaştıkları zorluklar. Louzan, bu dosyayı ciddiyetle ele almayı vaat etti.