Ateşli transfer dönemi... Real Madrid, 7 transferi finanse etmek için yıldız oyuncularının fiyatını belirledi

Real Madrid, yeni sezona hazırlanmak amacıyla yaz transfer döneminde yeni transferleri finanse etmek için iki yıldız oyuncusunu takımdan göndermeyi planlıyor.

Real Madrid, soyunma odasında yaşanan birçok disiplin krizi ve üst üste iki sezon başarısızlıkla sonuçlanan performansın ardından, önümüzdeki sezona durumu iyileştirmek amacıyla giriyor.

Bu nedenle, yeni teknik direktörü José Mourinho'nun (henüz resmi olarak açıklanmadı) liderliğindeki kulüp, takımın kapsamlı değişikliklere ihtiyacı olduğu için yoğun bir transfer dönemi geçirecek gibi görünüyor.

Çok sayıda basın haberi, Real Madrid'in İbrahima Konaté (Liverpool ile sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz) ve Denzel Dumfries'i Inter Milan'a tazminat bedeli (20 milyon euro) ödeyerek transfer ettiğini bildirdi.

Real Madrid bu iki transferle yetinmeyecek, aksine bu sezon 6 veya 7 transfer gerçekleştirmek için çabalarını yoğunlaştırıyor. Şu anda Bernardo Silva (Manchester City ile sözleşmesi sona eren serbest oyuncu) ve Matheus Fernandes (West Ham) gibi isimleri göz önünde bulunduruyor.

Öte yandan, Real Madrid yeni transferleri finanse etmek için bazı yıldızlarından fedakarlık etmek zorunda ve kulübün tercihi Eduardo Camavinga ve Fede Valverde ikilisinden yana.

Bu konuda Radio Marca ve Onda Cero muhabiri Miguel Serrano, Real Madrid'in Eduardo Camavinga için bir fiyat belirlediğini, kulüp yetkililerinin oyuncuyu 50 milyon avroya satmak istediğini Kamavinga, 2021 yılında 30 milyon euroya Real Madrid'e katılmıştı ve kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Öte yandan Real Madrid, Fede Valverde'yi elden çıkarmak için 100 milyon euro talep edecek ve İngiliz kulüplerden teklif bekliyor. Bu iki transfer, Real Madrid'in taraftarları için heyecan verici bir transfer dönemi yaşatmasına yardımcı olabilir.

İspanyol basında yer alan haberlere göre, Raúl Asensio, Fran García ve Dani Ceballos gibi oyuncular da Santiago Bernabéu'dan ayrılabilir. Ayrıca, Franco Mastantono ve Gonzalo García ikilisinin kiralanması bekleniyor.