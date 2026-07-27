"Ateşli tırmanış": Arjantin Devlet Başkanı, Brezilya ve Meksika'yı Messi'nin takım arkadaşlarına karşı düşmanca bir kampanyayı finanse etmekle suçladı

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Brezilya, Meksika ve Amerikan Demokrat Partisi'ni "Arjantin karşıtı bir kampanyanın" finansmanına katkıda bulunmakla suçlayarak 2026 Dünya Kupası'nı çevreleyen tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Fransız "Foot Mercato" sitesi şunları aktardı: "Radio Mitre'ye konuşan Devlet Başkanı, herhangi bir kanıt sunmadan, yabancı tarafların ülkenin ve milli takımının imajını zedelemeyi amaçlayan bir operasyona yatırım yaptığını, hatta kaynakların yüzde 25'inin Brezilya hükümetinden geldiğini ima etti."

Site şöyle devam etti: "Milei ayrıca, kendi ifadesine göre siyasi fikirlerinin yayılmasını engellemeye çalışan ilerici düşünürlerin tutumlarını da kınadı."

Bu açıklama, Buenos Aires ile Brasília arasında halihazırda tırmanan gerilimlerin ortasında geldi. Nitekim Arjantin ile Brezilya arasındaki diplomatik ilişkiler, Milei'nin Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ve bir dizi Brezilyalı isme yönelik yeni sözlü saldırılarının ardından bozulmuştu.

Arjantin milli takımının (Albiceleste) Dünya Kupası'ndaki davranışlarına yöneltilen eleştiriler güçlü tepkilere yol açarken, Arjantin Devlet Başkanı bu anlaşmazlığı siyasi bir karşı karşıya gelmeye dönüştürmeyi tercih etti ve rakiplerini ülkesini uluslararası arenada zayıflatmaya çalışmakla suçladı.