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Victor Osimhen Galatasaray 2026Getty

Çeviri:

Ateşli takas: Arsenal, iki oyuncu karşılığında Osimhen'e yaklaşıyor

Transfers
V. Osimhen
Galatasaray
Arsenal
Süper Lig
Premier Lig
G. Martinelli
E. Nwaneri
Nijerya
İngiltere
Brezilya

Transfer gerçekleşecek mi?

Arsenal, Nijeryalı forvet için Galatasaray ile doğrudan görüşmelere başlamasının ardından, Victor Osimhen'i kadrosuna katma yarışında güçlü bir destek aldı.

İngiliz "Express" gazetesi, iki kulüp arasındaki görüşmelerde Osimhen'in adının güçlü bir şekilde gündeme geldiğini ortaya koydu. Türk kulübünün, Arsenal'in ikilisi Gabriel Martinelli ve Ethan Nwaneri'yi kadrosuna katmaya ilgi göstermesi, olası bir takas anlaşmasının kapısını araladı.

Arsenal, Premier Lig şampiyonluğunu koruma yolunda hücumunu güçlendirmek için Osimhen'i eski hedefleri arasına almıştı; ancak Atletico Madrid forveti Julian Alvarez öncelik listesinde önünde yer almaya devam ediyor.

Osimhen, 2024 yılında Napoli'den kiralık olarak transfer olmasının ardından Galatasaray'da bulunuyor. Geçen yaz 75 milyon euro karşılığında bonservisiyle kadroya katılan oyuncu, 74 maçta 59 gol kaydetti, iki kez Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşadı ve geçen sezonu 33 maçta 22 golle tamamladı.

Daha önce Premier Lig'de herhangi bir tecrübe yaşamamış olmasına rağmen, forvet İngiltere'de oynama hayalini daha önce dile getirmişti ve 2023'te şöyle demişti: "İngiltere Ligi dünyanın en güçlü ligi ve bir gün orada oynama hayalimi gerçekleştirmek için elimden gelenin en iyisini yapıyorum."

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Buna karşılık Galatasaray, Arsenal'in şampiyonluk sezonunda ligde yalnızca bir gol kaydeden ve sözleşmesinde bir yıl kalan, yeni transfer Christos Tzolis ile de güçlü bir rekabet içinde bulunan Martinelli'yi kadrosuna katmak için 38 milyon sterlinlik bir teklif sundu.

Nwaneri ise geçen sezonun ikinci yarısında Marsilya'da yaşadığı başarısız kiralık dönemin ardından geri döndü. İlk çıkışında attığı golle umut vaat eden bir başlangıç yapmasına rağmen 11 maçla yetindi; ancak teknik direktör değişikliği fırsatlarını azalttı.

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