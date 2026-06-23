Ateşli sözlerinin ardından… FIFA, bir yorumcuyu uzaklaştırdı ve Dünya Kupası’nı izlemesini yasakladı

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Paraguaylı bir yorumcuyu, ülkesinin Türkiye’yi 1-0 yendiği maç sırasında canlı yayında yaptığı ateşli açıklamalar nedeniyle cezalandırmaya ve Dünya Kupası maçlarını izlemesini yasaklamaya karar verdi.

Matias Galarza'nın erken attığı gol, Dördüncü Grup'taki açılış maçında ABD'ye 4-1'lik ağır bir yenilgiye uğrayan Paraguay'a kritik bir galibiyet kazandırdı.

Ancak Paraguay, Miguel Almirón'un Dünya Kupası tarihinde ağzını kapatarak konuşması nedeniyle kırmızı kart gören ilk oyuncu olması üzerine öfkelendi; bu, FIFA'nın Dünya Kupası başlamadan önce onayladığı yeni bir kuraldı.

Kırmızı kart, maçı Paraguaylı ABC kanalı için canlı olarak yorumlayan yorumcu Jorge “Chippi” Vera’nın öfkesini uyandırdı.

Vera, Salvadorlu hakem Ivan Barton’u “hırsız” olarak nitelendirdikten sonra FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya sözlü saldırıda bulundu.

İngiliz "Metro" gazetesinin aktardığına göre Vera, "Hırsız, hırsız, Barton" dedi.

Vera sözlerine şöyle devam etti: “Futbolu mahvettiler. Ey FIFA, futbolu öldüren sizlersiniz. Ey Infantino, bunun sorumlusu sensin. Ey FIFA, futbolu bu hale getirmenin sorumluluğunu üstlenin. Bu bir utanç. Kendinden utanmalısın Infantino.”

Ardından Vera, öfkesini Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Başkanı Alejandro Domínguez’e yönelterek ona şöyle dedi: “Infantino ile fotoğraf çektirmeyi azalt. Erkek ol. Sizi lanet olası hırsızlar.”

Ve şöyle devam etti: “Dünya Kupası’nda da bunu mu göreceğiz?.. Ne alçaklar! Ne alçaklar! Bu inanılmaz, tam bir utanç. Futbolu mahvediyorlar ve bizi bir oyuncu eksik bırakıyorlar. Ne alçaklar.”

Bu sözler, FIFA’nın Vera’nın akreditasyonunu iptal etmesine neden oldu; bu da onun bu yaz Dünya Kupası’ndaki diğer maçlar hakkında yorum yapmasını engelliyor.

FIFA’nın kararının ardından yaptığı açıklamada Vera, “kaba ve kabul edilemez sözleri” için özür diledi.

Vera şöyle dedi: “Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), bu Dünya Kupası’nı yorumlama akreditasyonumu iptal etmeye karar verdi. Bu, pratikte ABC’nin Dünya Kupası yayınlarına, ister saha içinde ister saha dışında olsun, katılamayacağım anlamına geliyor. Bu karar, çalıştığım medya kuruluşunun platformlarında Dünya Kupası ile ilgili her türlü katılımı veya yayını da kapsıyor.”

Vera sözlerine şöyle devam etti: “Burada kendimi haklı çıkarmak için bulunmuyorum. Bir kurala itiraz etmek ya da hakemin kararına katılmamak, benim yaptığım şekilde kendimi kaybetmemi asla haklı çıkarmaz. Burada başkalarını suçlamak için de bulunmuyorum. Söylediklerim yanlıştı ve bunun sorumluluğunu üstlenmeliyim.”

Şöyle devam etti: “Hatamı kabul etmem, mutlaka sonrasında yaşanan her şeyi anlatmam anlamına gelmez. Bununla birlikte, şu anın sonuçları tartışmak için değil, eylemlerimin sorumluluğunu üstlenmek için uygun bir zaman olduğunu biliyorum.”

Son olarak şunları ekledi: “Bu durumu alçakgönüllülükle kabul ediyorum ve bundan ders çıkaracağım. Mümkün ve uygun olduğu ölçüde çalışmaya devam ederek, tüm bu yıllar boyunca bana destek olanların güvenine layık olmaya çalışacağım. Aynı zamanda, bu olayın tüm ayrıntılarının sakinlik, sağduyu ve adalet duygusuyla değerlendirilebileceğine inanıyorum.”