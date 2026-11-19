Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Mart 2027'de Fas'ta yapılacak seçimde başkanlık için yarışacak adayların listesini açıkladı.

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FIFA başkanlık seçimi için aday başvuruları dün, 18 Kasım Çarşamba günü sona erdi.

Yeniden FIFA başkanlığına seçilmeyi hedefleyen Gianni Infantino, görevini sürdürebilmek için iki rakibini geride bırakması gerektiğini artık biliyor.

Giderek artan muhalefetle karşı karşıya kalan İsviçreli yönetici, Japon Kozo Tashima'nın yanı sıra Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin desteğini alan Fransız aday, Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo ile yarışmak zorunda kalacak.

FIFA, bugün, Perşembe günü yayımladığı resmi açıklamada, başkanlık için yarışacak üç adayın isimlerini doğruladı.

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Açıklamada, FIFA Konseyi'nin 29 Nisan 2026'da seçim çağrısı yapmasının ardından FIFA Genel Sekreterliği'nin, 18 Mart 2027'de Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenecek 77. FIFA Kongresi sırasında yapılacak başkanlık seçimi için üye federasyonlar tarafından sunulan aşağıdaki adaylıkları aldığı belirtildi.

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Soyadına göre alfabetik sırayla adaylar şöyle: Philippe Diallo, Gianni Infantino, Kohzo Tashima.

FIFA yönetişim yönetmeliği uyarınca adaylıklar, incelenmek ve adayların uygunluğunun belirlenmesi amacıyla Seçim Komitesi'ne iletildi.

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FIFA Statüsü ve seçim takviminde öngörüldüğü üzere, kabul edilen adayların isimleri en geç 18 Şubat 2027'ye kadar üye federasyonlara bildirilecek.

UEFA başkanlık yarışını kızıştırdı

İşaretler Infantino'nun rakipsiz şekilde yeniden seçileceği yönündeyken, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin, geçen yaz düzenlenen Dünya Kupası'ndan bu yana yoğun eleştirilerin hedefinde olan mevcut başkana karşı bir aday çıkarma kararı almasıyla işler hızla değişti.

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Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Yürütme Kurulu ve FIFA Konseyi'nde temsil edilen Avrupa ulusal federasyonları, Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo'nun Mart 2027'de yapılacak FIFA başkanlık seçimindeki adaylığını oy birliğiyle desteklediklerini açıkladı.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan resmi açıklamaya göre bu tutum, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği Başkanı Aleksander Ceferin başkanlığında yapılan toplantıda ortaya kondu. Federasyonlar, Diallo'yu seçim yarışına katılmaya resmen davet ederek kendisine tam destek vereceklerini taahhüt etti.

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Futbolun farklı kademelerinde geniş bir deneyime sahip olan Philippe Diallo, daha önce Fransız profesyonel futbol kulüplerini temsil eden kuruluşun başında yer aldı, Fransa Profesyonel Futbol Ligi'nin yönetim kurulunda görev yaptı ve FIFA'nın uyuşmazlık çözüm organlarında çalıştı.

Fransa Futbol Federasyonu'nun başkanlığını üstlenen Diallo, 2023 yılında Avrupa Futbol Federasyonları Birliği Yürütme Kurulu'na katıldı.

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FIFA'nın izlediği yola ilişkin ciddi endişeler nedeniyle Avrupa ulusal federasyonları, küresel futbol camiasında birliğin yenilenmesi ve güvenin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Federasyonlar, FIFA'nın en yüksek yönetişim standartlarına bağlı kalarak ve üye federasyonlar, konfederasyonlar ile futbolun tüm paydaşlarıyla yakın iş birliği içinde çalışarak oyunun dünyanın her bölgesinde gelişimini önceliklerinin en başına koyması gerektiğinin altını çizdi.