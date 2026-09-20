Basın organlarındaki haberler, Suudi Arabistan Al-Ahli'nin Brezilyalı kanat oyuncusu Wenderson Galeno ile Hollandalı teknik direktörü Marino Pusic arasında, dün cumartesi Interkontinental Kupası müsabakaları kapsamında Sundowns'a (1-2) yenilinilen gece yaşanan krizin ayrıntılarını ortaya çıkardı.

Karşılaşmada Galeno son dakikalarda sol bek mevkiinde forma giydi; bu durum, oyuncunun kanat mevkiinde oynadığı düşünüldüğünde özellikle öfkesini patlattı.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine tartışabileceğiniz yer "Kooora" forumları

"Doorina Gheir" programının aktardığına göre kriz, maç öncesine dayanıyor. Pusic, oyuncunun sakatlığından iyileşmesinin ardından mücadeleye katılmaya ne ölçüde fiziksel ve teknik olarak hazır olduğunu öğrenmek için kendisiyle bir görüşme yaptı.

Kaynak, "Oyuncu, özellikle sakatlığından iyileştikten sonra sahaya çıkma isteğini teknik direktörüne iletti, ancak teknik direktör ani bir aksaklık yaşamaması için acele etmemesini istedi" ifadelerini kullandı.

Ayrıca oku: Yemek söylentisi: Suudi Arabistan Milli Takımı yöneticisi, Al-Juwayr'ın 27. Körfez Kupası öncesindeki kadro dışı bırakılma nedenini açıkladı



Kaynak, "Galeno'nun ilk on birde yer almaması, oyuncunun büyük öfkesine yol açtı; krizi patlatan ise onun son dakikalarda sol bek olarak sahaya girmesi oldu" dedi.

Al-Ahli, hem teknik hem de idari anlamda zorlu bir dönem geçiriyor; nitekim bazı haberler Hollandalı teknik direktörün kısa bir süre içinde Al-Ahli'nin başından ayrılabileceğine işaret etti.