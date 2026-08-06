Mısır ekibi Zamalek'in yıldızı Juan Bezerra, devam eden yaz transfer döneminde büyük bir teklif almasının ardından Zamalek yetkililerinin sözlerini yerine getirmemesi nedeniyle öfkesini patlattı.

Sözleşmesi 2029 yazına kadar uzanan Bezerra, Instagram hesabından şu ifadeleri paylaştı: "Zamalek taraftarlarına, ne olduğunu tam olarak bilmeniz için doğrudan ve yürekten gelen bir şekilde sesleniyorum."

Bezerra, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zamalek'e 2025'in ikinci yarısında geldim ve o günden bu yana aramızda bir uyum ilişkisi doğdu. Bu, beni bir futbolcu olarak yetiştiren kulüp Vasco'dan ayrıldığımdan bu yana hiçbir taraftar kitlesiyle yaşamadığım bir duygu."

Şu ifadeleri vurguladı: "Bu yolculuk kolay olmadı. Şu an için, en azından şimdilik, açıklamayacağım pek çok şey yaşandı; çünkü ne kulübü ne de orada çalışan insanları zor durumda bırakmak istiyorum. Ama sizin sayenizde dayanmaya devam ettim, hatta geçen yılın sonunda önemli teklifleri bile reddettim."

Bezerra, şunları kaydetti: "Teklifleri dinlemek bile istemiyordum. O anda kulüpten ayrılıp sizi bırakamayacağımı biliyordum. Görevimi tamamlamaya ihtiyacım vardı; o da kulübün lig şampiyonluğunu kazanmasına yardım etmekti ve bunu birlikte başardık. Sizinle kalma kararımdan bir saniye bile pişmanlık duymuyorum."

Şuna dikkat çekti: "Ardından kulüp, hem bana hem de babama, birden fazla kez beni satacağı sözünü verdi ve hatta transferin bedelini de belirledi. O rakamı açıklamayı uygun görmüyorum, ancak bu, kulübün tarihindeki en büyük satış transferi olacaktı."

Brezilyalı oyuncu şunları açıkladı: "O teklif geldi, ancak kulüp bana verdiği sözü yerine getirmiyor. Bir kez daha, daha önce işaret ettiğim ve şu an ayrıntılarına girmeyeceğim başka durumlarda olduğu gibi, benimle üzerinde anlaşılan şeye saygı göstermiyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Ama bu kez, sözlerini tutmamalarını kabul etmeyeceğim. Bu yalnızca kariyer hedeflerim yüzünden değil, aynı zamanda Zamalek'in mali durumunu düzene sokmak için bu transferden elde edilecek paraya ihtiyacı olduğu için de böyle. Kulüpte kalacak olan profesyonel oyuncuların da benim yaşadığım zorlukların aynısını yaşamamalarını güvence altına almak için."

Şöyle bitirdi: "Bu açıklamayı doğrudan benden duymanız gerekiyordu; çünkü bu hikâyede beni hatalıymışım gibi gösteriyorlar. Söyleyebileceğim tek şey, vicdanımın rahat olduğu; çünkü baştan sona her şeyi doğru şekilde yaptım."