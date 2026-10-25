Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Asya Futbol Konfederasyonu'nun (AFC) 2026-2027 sezonu AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması üçüncü hafta müsabakaları kapsamında yarın pazartesi akşamı oynanması planlanan Al Nassr ile Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Wasl arasındaki karşılaşmanın ertelendiğini duyurmasının ardından, bu erteleme kriziyle ilgili devreye girdi.

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Suudi Federasyonu, erteleme kararı öncesindeki hazırlıkların ayrıntılarını açıklayan resmi bir bildiri yayımlayarak, Al Wasl heyetini karşılamak ve maçı belirlenen tarihinde oynamak için gerekli tüm düzenlemelerin, Al Nassr kulübü ve ilgili mercilerle koordineli şekilde tamamlanmış olduğunu vurguladı.

Suudi Federasyonu maç hazırlıklarının perde arkasını açıkladı

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu bildirisinde şu ifadelere yer verdi: "Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Al Nassr kulübü ve ilgili mercilerle koordineli olarak, Al Wasl kulübünün heyetini karşılamak için gerekli tüm işlem ve düzenlemeleri tamamlamak üzere çalışmıştır; buna uçuş izinlerinin verilmesi, tüm organizasyonel ve lojistik gerekliliklerin sağlanması ve bu durumun resmi yazışmalar aracılığıyla AFC'ye bildirilmesi dahildir."

Gelecek maçlar ALN AFC Şampiyonlar Ligi 1 14:15 ALW

Bildiride ayrıca, Suudi Federasyonu'nun Birleşik Arap Emirlikleri Futbol Federasyonu ve Al Wasl kulübüyle de koordinasyon sağladığı ve önceden belirlenen tarihte karşılaşmanın oynanması hazırlıkları çerçevesinde düzenlemelerin tamamlandığı ile heyeti karşılamaya hazır olunduğu kendilerine bildirildiği belirtildi.

Hakemler ve maç gözlemcisi Riyad'a ulaştı

Suudi Federasyonu, maç gözlemcisi ile karşılaşmayı yönetmekle görevli hakem ekibinin, müsabakayı yönetmeye hazırlanmak üzere daha önceden Riyad'a ulaştığına dikkat çekerek, bunun maçın ev sahipliğiyle ilgili düzenlemelerin tamamlandığını teyit ettiğini ifade etti.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, bildirisinin sonunda, Al Nassr kulübüne ve dış müsabakalara katılan tüm Suudi kulüplerine tam desteğini vurgulayarak, kulüplerin haklarını korumak amacıyla alabileceği her türlü yasal işlemde her türlü destek ve yardımı sunmaya hazır olduğunu teyit etti.

Suudi Federasyonu'nun bildirisi, erteleme kararının ardından geldi; Al Nassr ile Al Wasl arasındaki maçın oynanma tarihine ilişkin gelecekteki gelişmelerin ne yöne evrileceği ve Suudi kulübünün Asya konfederasyonunun kararına yönelik tutumu merakla bekleniyor.