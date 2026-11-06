Ateşli bir hafta: Real Madrid'in ertelenen maçının yeni tarihi belli oldu

Aralık ayı artık Real Madrid'in takviminde sıradan bir ay olmaktan çıktı. İspanya La Liga, 23. haftadan ertelenen Real Sociedad - Real Madrid maçının yeni tarihini açıklayarak, Kraliyet ekibini San Sebastián'da başlayıp San Mamés'te bitmeyecek ağır bir haftayla karşı karşıya bıraktı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre, gelecek şubat ayında oynanması planlanan maç artık 2 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Real Sociedad'ın sahasında oynanacak.

Maç neden öne alındı?

Bu maçın, Barcelona - Atletico Madrid maçıyla birlikte öne alınmasının nedeni, İspanya Süper Kupası.

Adı geçen dört takım, şubat ayının ilk haftasında, 2-6 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da Süper Kupa'da mücadele edecek. Bu nedenle 23. haftadaki maçları, turnuvadaki katılımlarıyla çakışmaması için öne alındı.

4 günde iki zorlu sınav

San Sebastián'da 2 Aralık'ta oynanacak bu erken maçın ardından Real Madrid, 5-6 Aralık'a denk gelen hafta sonunda Athletic Bilbao ile karşılaşacak.

Hiç şüphesiz Kraliyet ekibi için İspanya'nın en zorlu sahalarından ikisinde, yalnızca birkaç gün arayla oynanacak iki zorlu sınav söz konusu.

San Sebastián'da Madrid, kendi sahasında pes etmeyi bilmeyen bir takımla karşılaşacak; San Mamés'te ise bilinen Bilbao cehennemiyle çarpışacak. Bu, takımın kadro derinliğinin ve arka arkaya gelen maçların baskısını yönetme kapasitesinin gerçek bir sınavı olacak.