Ateşli açıklamalarının ardından... Al-Hilal'in profesyonel oyuncusu, sezonun en kritik döneminde ceza tehdidiyle karşı karşıya

Al-Hilal takımı, dün Cumartesi günü Roshen Ligi'nin 27. haftasında oynanan "El-Za'im" ile Al-Taawoun arasındaki maçta hakeme yönelik saldırının ardından, önümüzdeki bazı maçlarda yabancı yıldızlarından birinin oynayamayacağı ihtimaliyle karşı karşıya.

Al-Hilal ve Al-Taawoun arasındaki maç, 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Maçta birçok tartışmalı hakem kararı yaşandı ve bu durum, Portekizli Ruben Neves'in maç sonrası yaptığı sert açıklamalarla öfkesini patlatmasına neden oldu.

Nevez, maçın hakemini eleştirdi ve takımının haksızlığa uğradığını, Al-Taawoun'un golünün geçersiz olduğunu ve takımının penaltı hak ettiğini savundu.

Suudi "Okaz" gazetesi, Pazar akşamı hukuk danışmanı Muhammed El-Dini ile iletişime geçerek bu tartışmalı olay hakkında konuştu ve Neves'in açıklamalarının kendisine ceza getirebileceğini bildirdi.

Mohammed Al-Dini, Neves'in son açıklamalarının Disiplin ve Etik Komitesi'nin müdahalesini gerektirdiğini söyledi ve yönetmelik maddesinin (50) (2) fıkrası uyarınca oyuncunun 50 bin riyal para cezasına çarptırılabileceğini vurguladı.

Dini, "Komisyon bu açıklamaların maç hakemlerine doğrudan hakaret teşkil ettiğine karar verirse, ceza sadece para cezasıyla kalmayacak, birkaç maçlık uzaklaştırma cezasına ve 300 bin riyale varan para cezasına kadar uzanabilir" diye ekledi.

Rubén Neves'e ağır ceza verilmesi durumunda, Al-Hilal, özellikle Al-Nassr ve Al-Ahli ile şampiyonluk mücadelesinin kızıştığı ve Roshen Ligi'nin bitimine sadece 7 hafta kaldığı bu kritik dönemde, Neves'ten mahrum kalacak.

Al-Hilal, 65 puanla Roshen Ligi'nde ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sıradaki Al-Ahli ile puanları eşit olan Al-Hilal, lider Al-Nassr'ın 5 puan gerisinde.