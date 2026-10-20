Sevilla, "Santiago Bernabeu" Stadı'nda oynanan Real Madrid karşılaşmasında yaşananlara ilişkin itirazlarını tırmandırdı ve tartışmalı hakem pozisyonlarının aktarımında "eşit olmayan muamele" olarak nitelendirdiği durum nedeniyle İspanya Ligi'ne resmi bir şikâyette bulundu. Kulüp, orijinal kayıtların tamamının kendisine teslim edilmesini ve yasal süreç ihtimaline karşı bu kayıtların saklanmasını açıkça talep etti.

Endülüs ekibi, önceki gün pazar günü oynanan maçta Real Madrid'e 4-1 mağlup olmuştu. Ancak kulüp, bir dizi hakem kararının yanı sıra pozisyonların televizyon yayınında gösteriliş şeklinin de karşılaşmanın gidişatını etkilediğini ve itiraz konusu pozisyonların adil biçimde ele alınmasına engel olduğunu düşünüyor.

Resmi girişim, kulüp başkanı Jose Maria del Nido Carrasco'nun tartışmalı pozisyonları hakemlikten sorumlu yetkililerle görüşmek üzere Madrid'e gitmesinin ardından geldi.

Sevilla, yayın yönetimi kriterlerinden duyduğu memnuniyetsizliği vurguladığı bir açıklama yayımladı ve İspanya Ligi'nin televizyon prodüksiyon sisteminde yönetim ve kurgudan sorumlu Sergio Carranza Lizcano'nun açıklamalarına da itiraz etti.

Sevilla'nın öfkesini tutuşturan 4 pozisyon

Endülüs ekibi, Real Madrid'in lehine olan pozisyonlarla kıyaslandığında uygun televizyon kapsamından yararlanmadığını düşündüğü 4 pozisyonu belirledi.

İlk pozisyon, Sevilla'nın penaltıyı hak ettiğine inandığı Cucurella ile Pique arasındaki temas. İkinci pozisyonda ise kulüp, Arda Güler'in aynı oyuncuya yönelik dirsek darbesine itiraz ederek bunun kırmızı kart gösterilmesi ihtimalinin değerlendirilmesini gerektirdiğini, özellikle de kulübün anlatımına göre televizyon tekrarının pozisyonu yeterince net biçimde ya da yakınlaştırma araçları kullanılarak göstermediğini savundu.

Sevilla ayrıca, Real Madrid'in ikinci golünü kaydetmesinden önce Konate'nin Ruben Vargas'a yönelik olası faulünün incelenmemesine itiraz etti; buna karşılık Kylian Mbappe'nin temasının ardından Real Madrid lehine verilen penaltının ise birçok kez ve farklı açılardan tekrar gösterildiğine dikkat çekti.

Kulüp, pozisyonların ele alınışındaki bu tutarsızlığın, maçların yönetiminde benimsenen kriterler ve bunların kulüpler arası eşitlik ilkesiyle ne ölçüde bağdaştığı konusunda soru işaretleri yarattığını düşünüyor.

Kayıtların teslim edilmesi ve yargı amacıyla saklanması talebi

Sevilla itirazını kayda geçirmekle yetinmedi; aynı zamanda İspanya Ligi'ne bir dizi resmi talepte bulundu. Bu adım, ikna edici yanıtlar alamaması durumunda daha büyük bir tırmanışın kapısını açıyor.

Kulüp, kameraların dağılımını, kapsanmayan açıları ve yönetim kararlarını alanlardan sorumlu kişileri içeren maçın televizyon prodüksiyon planının ayrıntılı bir açıklamasının sunulmasını, ayrıca ihtilaf konusu dört pozisyonun orijinal ve eksiksiz tüm kayıtlarının kendisine teslim edilmesini talep etti.

Ayrıca kameraların bağımsız kayıtları dahil olmak üzere ilgili tüm kayıtların ve teknik materyallerin olası herhangi bir yargı sürecine karşı saklanmasını, bunun yanı sıra maçların yönetimini ve resmi özetlerin hazırlanmasını düzenleyen kılavuz belgelerin ve protokollerin açıklanmasını istedi.

Sevilla ayrıca olaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatılmasını, sorumlulukların belirlenmesini ve kendi ifadesiyle müsabakadaki tüm kulüplere tarafsız ve eşit muamele edilmesini güvence altına alacak düzeltici önlemlerin alınmasını talep etti.

Resmi özetten pozisyonların çıkarıldığı iddiası

Sevilla'nın itirazının en dikkat çekici noktalarından biri, maçın resmi özetinin üç pozisyonu kasıtlı olarak atladığı iddiası oldu. Bunlar Cucurella ile Pique arasındaki temas, Arda Güler'in dirsek darbesi ve Real Madrid'in ikinci golünden önceki olası faul.

Kulüp, bu pozisyonların görüntülerinin daha sonra "Movistar Plus+" ve "DAZN" de dahil olmak üzere başka yayın mecralarında ortaya çıktığına dikkat çekti; bu durum, resmi özette gösterilen pozisyonların seçiminde kullanılan kriterlere ilişkin şüphelerini artırdı.

Sevilla, televizyon yönetiminin rolünün maç olaylarını aktarmakla sınırlı olmadığını, aksine tartışmalı pozisyonların gösterilmesinde ve video teknolojisi incelemeleri dahil hakem kararlarının değerlendirilmesine yardımcı olabilecek görüntülerin sağlanmasında etkili bir unsur oluşturduğunu vurguladı.

Madrid toplantısının ardından Hakem Komitesi'yle anlaşmazlık

Sevilla, Lig'e yaptığı şikâyete paralel olarak, Real Madrid karşılaşmasındaki tartışmalı pozisyonları görüşmek üzere düzenlenen bir toplantıda Teknik Hakem Komitesi'nin ortaya koyduğu kriterlerle hemfikir olmadığını açıkladı.

Kulüp, tartışmanın karşılıklı saygı çerçevesinde geçtiğini, ancak itiraz konusu pozisyonlara ilişkin görüşlerde belirgin farklılıklar olduğunu ortaya koyduğunu belirtti; bu da toplantının iki taraf arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmediği anlamına geliyor.

Sevilla'nın teknik direktörü Luis Garcia Plaza, maçın ardından öfkesini dile getirmiş ve Arda Güler'in pozisyonuna ilişkin tartışmaya atıfta bulunarak takımının karşılaşmanın bir bölümünü sayısal üstünlükle oynamaktan mahrum bırakıldığını savunmuştu.