Skordan geri dönmek Real Madrid'in genlerinde var. Taraftarlar da doğru zamanda atılan bir golün kötü geçen bir maçı kurtarabileceğine sarsılmaz bir inançla bağlı.

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Geri dönüş girişimlerine bel bağlandığı hâlde bir türlü gerçekleşmediğinde ortaya çıkan hayal kırıklığı da buradan kaynaklanıyor.

Konuyla ilgili bir rapor yayımlayan Sport gazetesine göre, Real Madrid'in bu sezonki 15 galibiyetinin 6'sı 85. dakikadan itibaren belirlendi.

Bu maçların 4'ünde Real Madrid'in galibiyet golünü yedek kulübesinden gelen bir oyuncu attı. Diğer iki maçta da gol pası yine yedek kulübesinden geldi.

Celta Vigo karşısında teknik direktör José Mourinho, tüm hücum silahlarını sahaya sürdü. Skor 1-1'ken 79. dakikada Camavinga'yı oyundan alarak Mbappé, Vinicius, Endrick ve Carlos Espí'yi aynı anda oyuna dahil etti.

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İşi bitiren de sahaya son giren oyuncu oldu. 6 dakika sonra Radu, Vinicius'un ortasında Espí'nin kafa vuruşunu kurtardı ancak dönen topa ilk yetişen Espí oldu ve meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başardı.

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Bu son dakikaların neler gerektirdiğini ondan daha iyi bilen pek az kişi var. Eski Levante forveti, Real Madrid formasıyla oynadığı 63 dakikada 4 gol attı. Bu, her 15 dakika 45 saniyede bir gol anlamına geliyor. Onun için bile sürdürülmesi zor bir ortalama.

Geçen cumartesiye kadar Real Madrid, bu heyecanlı maç sonlarını deplasman karşılaşmalarına saklıyordu. Ancak verilen aranın ardından acil çözümlere başvurma durumu Santiago Bernabéu'ya da sıçradı. Oysa Kraliyet ekibi, daha önce maçlarının önemli bir kısmını çok daha net ve kontrollü bir şekilde kazanıyordu.

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Önceki beş maç Espanyol, Elche, Roma, Barcelona ve AEK Atina karşılaşmalarıydı.

Teknik direktör José Mourinho'nun ekibi, bu sezon çıktığı 17 resmi maçın 15'ini kazandı. Bu galibiyetlerin 11'i La Liga'da, 4'ü Şampiyonlar Ligi'nde geldi. Bu galibiyetlerin 6'sında, yani %40'ında, galibiyet golü 85. dakikada ya da sonrasında atıldı.

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Espí, ilk golünü ilk maçına çıktığı gün attı. Cornellà-El Prat'ta, tam olarak 90. dakikada, Espanyol savunmasının Mbappé'nin önünden uzaklaştırdığı topu değerlendirdi.

Elche deplasmanında ise Espí, Real Madrid'in ilk yarıyı 2-0 önde kapattığı ancak ev sahibinin 83. dakikada eşitliği yakaladığı maçı kurtarma görevini üstlendi. Bu kez ona pası veren bizzat Mbappé'ydi ve Espí, 91. dakikada topu ağlara gönderdi.

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Celta Vigo'ya attığı golle La Liga'daki gol sayısını 3'e çıkaran Espí'nin üç golü de beraberlikleri galibiyete çevirdi. Real Madrid'in topladığı 33 puanın 6'sında onun imzası var.

Saati gereğinden fazla takip etmek

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Roma'da Mourinho, geri dönüşü getiren üç kornerin hepsini kullanan oyuncuyu bile yedek kulübesinde tutuyordu.

Real Madrid 1-3 gerideyken Güler topu Endrick'in kafasına gönderdi, ardından Espí kaleci Golini'den dönen topu tamamladı. Bir sonraki golde ise Brezilyalı oyuncunun kafa vuruşu ilk denemede doğrudan ağlarla buluştu.

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Rüdiger'in 90. dakikada 4-3'lük üstünlük golüne çevirdiği orta da yine Türk oyuncunun ayağından çıktı.

Üç kornerde de aynı imza vardı; ancak UEFA, Güler'e yalnızca iki asist yazdı. Güler, Endrick ve Espí o akşama Mourinho'nun yanında, yedek kulübesinde başlamıştı.

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Her 15 dakikada bir gol

Camp Nou'da ise maçı belirleyen bir oyuncu değişikliği değil, bir kaleci kurtarışı oldu. Lunin, Barcelona'yı öne geçirebilecek Gerard Martín kafa vuruşunu çıkardı.

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Mourinho 80. dakikada Bernardo Silva'nın yerine Camavinga'yı oyuna aldı. 7 dakika sonra Fransız oyuncu hız yarışında Cubarsí'yi geride bırakıp topu Mbappé'ye aktardı, o da 2-1'lik üstünlük golünü kaydetti.

Atina'da teknik direktörün yedek kulübesinde tuttuğu oyuncu Fede Valverde'ydi. 67. dakikada oyuna giren Uruguaylı oyuncu, AEK Atina'nın iki kez öne geçtiği maçta 92. dakikada ceza sahası dışından sağ ayağıyla attığı sert şutla karşılaşmayı kopardı.

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Son anlarda kazanılan bu altı galibiyetin üçünde Espí, birinde Valverde belirleyici oldu. Diğer iki maçta ise gol pasını Güler ve Camavinga verdi.

Takımın saati takip etmek zorunda kaldığı iki gece daha yaşandı. Villarreal maçında Diomande 62. dakikada golü attı, ardından Vinicius Junior'ın kırmızı kart görmesi Real Madrid'i 1-0'lık üstünlüğünü 10 kişiyle korumak zorunda bıraktı.

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Inter karşısında Real Madrid 23. dakikada 2-0 öne geçmişti ancak Carlos Augusto 76. dakikada skoru 2-1'e getirerek takımın Avrupa kupasındaki ilk maçını son düdüğe kadar açık tuttu.

Teknik direktör José Mourinho'nun ekibinin aldığı 15 galibiyetin sekizi yalnızca bir gol farkla geldi.

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Yedek kulübesinden 9 gol

Yedekler, Real Madrid'in 46 resmi golünün 9'unu attı. Bu da neredeyse her beş golden birine denk geliyor.

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Bu gollerin beşi La Liga'da geldi. Espí'nin üç golüne ek olarak Güler'in Malaga karşısında 4-0'lık galibiyeti noktalayan golü ve Rüdiger'in kaybedilen Madrid derbisindeki golü de bu listede yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde ise yedekler 4 haftada 4 gol attı ve her oyuncu birer gol kaydetti. Espí ve Endrick Roma'ya, Yan Diomande Leipzig'e gol atarken Valverde de AEK Atina deplasmanında fileleri havalandırdı.

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La Liga'da yedeklerden gelen gol sayısında Real Madrid'i geride bırakan yalnızca 6'şar golle Alaves ve Sevilla var.

Kraliyet ekibi, yedek oyuncularıyla 5'er gol atan Barcelona ve Villarreal ile aynı seviyede bulunuyor.

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Avrupa'nın beş büyük ligi genelinde ise listenin zirvesinde 9'ar golle Paris Saint-Germain ve Leipzig yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid yedeklerinin 4 golünü geride bırakan tek takım, yedeklerinin 5 gol attığı Como. Barcelona, Arsenal ve Liverpool'un ise yedek kulübesinden oyuna giren oyuncuların attığı ikişer gol bulunuyor.

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Ancak goller ve asistler bir arada değerlendirildiğinde Mourinho zirvede yer alıyor. Yedek kulübesinden oyuna aldığı oyuncular, 4 Avrupa maçında 4 gol atıp 5 asist yaptı.