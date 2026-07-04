Ataması neredeyse kesinleşti… Almanya, Klopp ile “benzeri görülmemiş” adımlar atmaya hazırlanıyor

Alman Futbol Federasyonu, yakın tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir adım atmaya hazırlanıyor. Bu adım, teknik direktör Jürgen Klopp’a milli takımın yeniden yapılanma sürecini yönetmesi için tam ve neredeyse mutlak yetkiler vermekten ibarettir. Bu hamle, son Dünya Kupası’ndaki hayal kırıklığının ardından “Die Mannschaft”ı dünyanın en iyi milli takımları arasındaki yerine geri döndürmeyi amaçlamaktadır.

Alman "Bild" gazetesi, Klopp'un milli takım teknik kadrosunun başına getirilmesinin neredeyse kesinleştiğini ve federasyonun ona Alman futbol tarihindeki en geniş yetki alanını vermeyi planladığını belirtti.

Alman gazete, Klopp’un milli takımla ilgili teknik ve idari kararları alma konusunda tam bir özgürlüğe sahip olacağını belirtiyor. Bu yetkiler arasında antrenör kadrosunun seçimi, stratejik planların oluşturulması ve A milli takımdaki çalışma sisteminin yeniden yapılandırılması da yer alıyor.

"Bild", bu yeni yaklaşımın ilk adımının federasyon içindeki görev dağılımının yeniden düzenlenmesi olacağını ortaya koyuyor. Buna göre, Alman Futbol Federasyonu'nun gelecekteki genel müdürü, milli takımın işlerine doğrudan müdahil olmayacak; bunun yerine, çalışmalarını Alman futbolunun taban seviyesindeki altyapısını geliştirmeye ve yetenekleri yetiştirmeye odaklayacak.

Milli takımın yönetimi ise tamamen Klopp ve spor direktörü Rudi Völler’in elinde kalacak; tabii Völler görevine devam ederse. Bu durum, yeni teknik direktöre karar alma konusunda benzeri görülmemiş bir bağımsızlık sağlayacak.

Ayrıca Klopp’a teknik ekibini seçme konusunda mutlak özgürlük tanınacak ve uygun gördüğü herhangi bir yardımcıyı kadrosuna katma imkânı sağlanacak.

Gazete, yeni teknik ekibe katılabilecek birkaç olası adayın ismini gündeme getirdi. Bunların başında, Klopp’un Liverpool’daki eski yardımcısı ve en yakın arkadaşlarından biri olan Pepijn Lenders ile teknik ekipte olası bir seçenek olarak adı geçen eski Alman milli takım kaptanı Per Mertesacker geliyor.

Klopp, Alman futbolundaki etkili isimlerden geniş destek görüyor. Bunların arasında, onun atanmasını taraftarların coşkusunu yeniden alevlendirmek ve milli takımın son yıllarda yitirdiği rekabet ruhunu geri kazanmak için gerekli bir adım olarak gören Bayern Münih yönetimi de yer alıyor.

Haberlere göre, Klopp’a verilecek yetkiler, 2004 yılında milli takımın başına geçtiğinde Jürgen Klinsmann’a tanınan yetkilerin ötesine geçiyor; zira Federasyon, önümüzdeki dönemi yönetecek en iyi adayı atamak için büyük baskı altında olduğu için, hiçbir Alman teknik direktör daha önce bu kadar güçlü bir konumdan müzakerelere girmemişti.

Alman Futbol Federasyonu bu adımla, Klopp’un milli takımı taktiksel disiplin ile mücadele ruhunu birleştiren yeni bir temele oturtmasını ve böylece Almanya’yı büyük milli takımlar arasına geri döndürerek “Euro 2028” şampiyonluğu için güçlü bir rakip haline getirmesini hedefliyor.