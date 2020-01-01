Atalanta, Viktor Kovalenko'nun transferini bitirmek üzere
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Goal’ün edindiği bilgiye göre sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi bitecek olan Viktor Kovalenko, Atalanta ile her konuda anlaşmaya vardı.
İtalyan ekibi, Ukraynalı futbolcuyu sezon sonunu beklemeden ocak ayında kadrosuna katabilmek için Shakhtar ile masaya oturacak.
Ukrayna Milli Takımı forması da giyen 24 yaşındaki Kovalenko, bu sezon çıktığı 11 maçta 4 gol attı.
Kovalenko, Atalanta'nın Genk sağ beki Joakim Maehle'nin ardından anlaşmaya vardığı ikinci oyuncu oldu.
Atalanta, Maehle için Genk'e 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.