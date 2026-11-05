Atalanta ve Juventus’un eski futbolcusu Gianpietro Marchetti 78 yaşında hayatını kaybetti

Atalanta, Juventus ve İtalya Millî Takımı'nın eski futbolcusu Gianpietro Marchetti, 78 yaşında hayatını kaybetti. Yöneticilikte de büyük başarı elde etti. Marchetti, Piacenza'nın sportif direktörüydü. Kulüp, 1990'ların ortasında başkan Leonardo Garilli ve takımın başındaki Gigi Cagni ile ilk kez Serie A'ya yükseldi.

HAYATI - Sahada sol bek, stoper ve ön libero olarak görev yapan Marchetti, Juventus'la iki Serie A şampiyonluğu kazandı ve millî takımda 5 kez forma giydi. Yöneticilik kariyerine 1980'lerde Triestina'da başladı. 1988'de Garilli'nin Piacenza'sına katıldı ve Serie C'den Serie A'ya yükselerek unutulmaz hâle gelen takımın kurulmasında kilit rol oynadı. Bu arada takımın başına Walter Novellino'nun geçtiği Piacenza'da 2001'e kadar kaldı. Bu süre içinde kulüp dört kez üst lige yükseldi (bir kez Serie B'ye, üç kez Serie A'ya) ve en üst ligde altı sezon geçirdi.