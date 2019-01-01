Atalanta - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Atalanta ve Shakhtar Donetsk takımları karşı karşıya geliyor.

Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında İtalyan temsilcisi , 'nın güçlü ekibi Shakhtar'ı ağırlıyor.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan ve Dinamo Zagreb'e 4-0 mağlup olan Atalanta, sonrasında 'da oynadığı üç zorlu maçtan 7 puan çıkararak moral buldu.

Takımın başına Luis Castro'yu getiren ve Ukrayna Premier Ligi'ne 9 maçta 9 galibiyetle başlayan Shakhtar ise gruptaki ilk maçında 'ye 3-0 mağlup oldu.

İngiliz devi Manchester City'nin öne çıktığı grupta ikincilik ve üçüncülük yarışı için büyük bir önem taşıyan karşılaşmada iki takım da galibiyet için mücadele edecek.

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Atalanta - maçı ne zaman, saat kaçta?

İtalyan ekibi Atalanta ve Ukrayna temsilcisi Shakhtar'ı karşı karşıya getirecek zorlu karşılaşma 1 Ekim Salı günü TSİ 19:55'te oynanacak.

İlk kez karşılaşacak iki takımın maçında Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler düdük çalacak.

Atalanta - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki Atalanta - Shakhtar karşılaşması beIN Sports MAX 1 kanalından canlı yayınlanacak.