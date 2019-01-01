Atalanta - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında İtalyan temsilcisi Atalanta, Ukrayna'nın güçlü ekibi Shakhtar'ı ağırlıyor.
Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan ve Dinamo Zagreb'e 4-0 mağlup olan Atalanta, sonrasında Serie A'da oynadığı üç zorlu maçtan 7 puan çıkararak moral buldu.
Takımın başına Luis Castro'yu getiren ve Ukrayna Premier Ligi'ne 9 maçta 9 galibiyetle başlayan Shakhtar ise gruptaki ilk maçında Manchester City'ye 3-0 mağlup oldu.
İngiliz devi Manchester City'nin öne çıktığı grupta ikincilik ve üçüncülük yarışı için büyük bir önem taşıyan karşılaşmada iki takım da galibiyet için mücadele edecek.
Atalanta - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta?
İtalyan ekibi Atalanta ve Ukrayna temsilcisi Shakhtar'ı karşı karşıya getirecek zorlu karşılaşma 1 Ekim Salı günü TSİ 19:55'te oynanacak.
İlk kez karşılaşacak iki takımın maçında Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler düdük çalacak.
Atalanta - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki Atalanta - Shakhtar karşılaşması beIN Sports MAX 1 kanalından canlı yayınlanacak.