Şampiyonlar Ligi

Atalanta - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Atalanta ve Shakhtar Donetsk takımları karşı karşıya geliyor.

Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında İtalyan temsilcisi Atalanta, Ukrayna'nın güçlü ekibi Shakhtar'ı ağırlıyor. 

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan ve Dinamo Zagreb'e 4-0 mağlup olan Atalanta, sonrasında Serie A'da oynadığı üç zorlu maçtan 7 puan çıkararak moral buldu. 

Takımın başına Luis Castro'yu getiren ve Ukrayna Premier Ligi'ne 9 maçta 9 galibiyetle başlayan Shakhtar ise gruptaki ilk maçında Manchester City'ye 3-0 mağlup oldu.

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İngiliz devi Manchester City'nin öne çıktığı grupta ikincilik ve üçüncülük yarışı için büyük bir önem taşıyan karşılaşmada iki takım da galibiyet için mücadele edecek. 

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Atalanta - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta?

İtalyan ekibi Atalanta ve Ukrayna temsilcisi Shakhtar'ı karşı karşıya getirecek zorlu karşılaşma 1 Ekim Salı günü TSİ 19:55'te oynanacak. 

İlk kez karşılaşacak iki takımın maçında Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler düdük çalacak. 

Atalanta - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki Atalanta - Shakhtar karşılaşması beIN Sports MAX 1 kanalından canlı yayınlanacak. 

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