Atalanta, Sassuolo deplasmanında kaybetti; Inter 19. kez şampiyon oldu

Sezonu uzun süre lider götüren Inter, Atalanta'nın puan kaybetmesinin ardından şampiyonluğunu ilan etti.

Serie A 'da şampiyon belli oldu.

Ligin 34. haftasında oynanan maçta, Atalanta deplasmanda Sassuolo ile 1-1 berabere kalınca, Inter şampiyonluğunu garantiledi.

Önceki gün deplasmanda Crotone'yi 2-0 yenen Inter, şampiyonluk için geri sayıma geçmişti. Milano ekibinin takipçisi Atalanta, Sassuolo deplasmanında puan kaybettiği takdirde Inter'e şampiyonluğu armağan etmiş olacaktı.

Atalanta 22. dakikada kalecisi Pierluigi Gollini' nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalsa da Robin Gosens'in 32. dakikada attığı golle öne geçti. Fakat ikinci yarıda senaryo değişti. Sassuolo bulduğu golle maçı 1-1'e getirdi ve rakibine çelme taktı.

Bu sonuçla Atalanta 69 puana yükseldi. Inter'in 82 puanı var. Ligin bitmesinde dört maç kala 13 puanlık farka ulaşan Inter, tarihinin 19. şampiyonluğuna ulaştı.

Inter'in bu sezon performansı

Inter sezona pek iyi bir giriş yapamadı. İlk yedi haftada dokuz puan kaybetti. Fakat sonrasında müthiş bir çıkış sergiledi. Lacivert-siyahlılar, geri kalan bölümde oynadığı 27 maça da dokuz puan kaybı sığdırdı.

Antonio Conte'nin öğrencileri ligde oynadığı son 18 maçta da yenilgi yaşamadı.

Şampiyonlar Ligi 'nde zor bir gruba düşen ve Real Madrid , Borussia Mönchengladbach, Shakhtar Donetsk üçlüsünün bulunduğu grupta sonuncu olan Inter, şampiyonluk yolundaki rakiplerinin uzun süre Avrupa kupalarına devam etmesiyle rahat bir fiktürü önünde buldu ve bu avantajını iyi değerlendirdi.

Nicolo Barella, Achraf Hakimi, Alessandro Bastoni ve Lautaro Martinez gibi 23 yaş altı oyunculardan önemli katkılan alan Conte'nin takımına Romelu Lukaku damga vurdu. Belçikalı oyuncu ligde sadece 1 maç kaçırdı ve 21 gol atıp, 10 asist yaptı.

Inter 34 haftalık süreçte 74 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü.

Inter'in kaçıncı şampiyonluğu?

Inter, Serie A tarihindeki 19. şampiyonluğunu elde etti ve 18 şampiyonluğu bulunan ezeli rakibi Milan'ı geride bıraktı. Listenin zirvesinde ise 36 şampiyonlukla Juventus bulunuyor.

Inter, 2009-10 sezonundan bu yana şampiyon olamıyordu. O sezon Jose Mourinho yönetiminde Şampiyonlar Ligi kupasını da kaldıran Milano ekibi, üst üste beşinci şampiyonluğunu elde etmişti. Fakat Mourinho'nun Real Madrid'e gitmesiyle düşüşe geçen lacivert-siyahlılar, uzun süre Juventus'un hakimiyetini izlemekle yetindi.

Serie A'da heyecan devam ediyor.

Inter'in şampiyonluğunu garantilemesine rağmen Serie A'da heyecan devam ediyor. Beş takım Şampiyonlar Ligi potasına girmek için çabalıyor. Milan ve Atalanta 69'a puanla en avantajlı takımlar. Onları 67 puanla Napoli, 66 puanla Juventus ve 64 puanla Lazio takip ediyor.