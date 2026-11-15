İtalya savunma oyuncusu Giorgio Scalvini, Brüksel'de Belçika ile karşılaşacakları maçta yorgunluğun mazeret olmayacağını vurguladı. Atalanta'nın stoperi, belirleyici Uluslar Ligi mücadelesinde kulüpten takım arkadaşı Charles De Ketelaere ile karşı karşıya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyor.

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Scalvini, Brüksel'deki kritik maç öncesi yorgunluk bahanesini kabul etmiyor

İtalya savunmacısı Giorgio Scalvini, İtalya'nın Brüksel'de Belçika'ya karşı oynayacağı belirleyici UEFA Uluslar Ligi 1. Grup maçına hazırlanırken sıkışık fikstürü sorun etmedi. Fransa karşısında aldığı etkileyici 3-1'lik galibiyetin ardından Roberto Mancini'nin ekibi, grup aşamasını iyi bir sonuçla tamamlayıp liderliği garantilemeye kararlı.

Maçlar arasında toparlanmak için sınırlı zamanları olsa da Scalvini, uluslararası futbolun en üst düzeyinde yorgunluğun asla geçerli bir bahane olmadığını açıkça belirtti.

İtalya, Belçika'nın yıldızlarla dolu hücumunu durdurmaya çalışırken genç Atalanta oyuncusunun önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Scalvini, De Ketelaere ile sahadaki sıkı rekabete hazır

Pazar günü Koning Boudewijnstadion'da oynanacak maçın en ilgi çekici yönlerinden biri, Scalvini ile Atalanta'dan takım arkadaşı Charles De Ketelaere arasındaki doğrudan mücadele olacak.

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Scalvini, kulüpten takım arkadaşı hakkında, “Charles harika bir oyuncu. Topu saklama konusunda iyi olduğu için biraz alışılmışın dışında bir forvet, ama aynı zamanda çalım atmakta ve boş alanlara koşu yapmakta da iyi,” dedi.

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“Üstelik harika bir insan, aramızda çok güzel bir bağ var ama yarın rakip olacağız. Üç puanı almak için ikimiz de elimizden geleni yapacağız. Bu maç bize daha fazla özgüven verebilir. Çok önemli bir maç ve bu turnuvayı çok önemsiyoruz.”

Scalvini, istikrarlı olmak için fiziksel yorgunluğu bir kenara bırakıyor

Milli takım maçlarının yoğunlaştığı dönemlerde günümüz oyuncularından beklenen fiziksel çabaya değinen Scalvini, kendine inanmanın ve gerektiği gibi toparlanmanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

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Belçika karşısındaki ilk yenilgilerini hatırlatan Scalvini, “İlk maç, sonuç açısından olumlu değildi ama Roma'daki maçın ikinci yarısında da iyi şeyler yaptık,” dedi. “Başarabileceğimize inandık. Özgüven en önemli şey ve yarın doğru tutumla sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız.”

Takımın yorgunluğuna ilişkin görüşünü yineleyen stoper, “Bir maç bittiğinde enerjini yeniden toplamalı ve bir sonraki maça mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmalısın. Dinlenmek için birkaç günümüz vardı ama bu bir bahane değil, hepsi bu. Yarın elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız,” diye ekledi.

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İtalya, büyük turnuvalara giden süreçte ivme kazanmak istiyor

İtalya gelecek uluslararası dönemlere hazırlanırken, teknik açıdan yetenekli Belçika karşısında gol yememek Scalvini ve savunmadaki takım arkadaşlarına paha biçilmez bir özgüven sağlayacak.

1. Grup'un zirvesinde az farkla önde olan İtalya, Brüksel'de sergileyeceği sağlam bir performansla Avrupa'nın en iyi takımları arasındaki yerini pekiştirecek.

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Scalvini ve takım arkadaşları, başarılı geçen grup aşamasını disiplinli bir oyunla tamamlamaya odaklanmış durumda.