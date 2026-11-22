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Atalanta-Inter, 2026/2027 Serie A sezonunun 12. haftasında pazar gününü kapatan büyük maç. Diğer doğrudan rakiplerin aldığı sonuçlar düşünüldüğünde mücadele, hem Inter'in şampiyonluk yarışı hem de ev sahibi Atalanta'nın Avrupa kupalarına katılma hedefi açısından büyük önem taşıyor.

Bu nedenle, Orsato tarafından maçı yönetmek üzere görevlendirilen hakem Maresca'nın üzerinde büyük baskı olacak. Maresca'ya VAR odasında Gariglio-Di Paolo ikilisi yardımcı olacak. Calciomercato, maçın en çok tartışılan hakem kararlarını anlık olarak aktaracak.



HAKEM KADROSUNUN TAMAMI

ATALANTA – INTER saat 20.45

MARESCA

ROSSI M. - MASTRODONATO

Dördüncü hakem: COLOMBO

VAR: GARIGLIO

AVAR: DI PAOLO

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TÜM POZİSYONLAR



90' PENALTI - De Ketelaere, Bastoni ile kurnazca mücadele ederek yükselip kafayı vuruyor. Dengesi bozulan Bastoni kollarını iki yana açıp kaldırıyor. Belçikalı oyuncunun kafasından çıkan top, İtalyan savunmacının havadaki koluna çarpıyor. Maresca penaltı verirken Inter, eski Milan oyuncusunun dirseğiyle Bastoni'nin omzuna yaptığı temasa itiraz ediyor.



Marelli: "Bastoni'nin iki kolu da fazla yukarıda ve doğal konumlarının dışında. Bu durumda penaltı kararı doğru."



75' PENALTI - Thuram, Sportiello da dahil olmak üzere herkesi geçip şut çekiyor. Zappacosta topa çizgi üzerinde müdahale ediyor. Kanat oyuncusu yere düşerken topu eliyle durduruyor, ardından içeri girmesini engellemek için topa bir kez daha dokunuyor.



MARELLI'NİN YORUMU - Marelli: "Cezalandırılması gereken ikinci hareket. Topun üzerine düşerken yaptığı hareket cezalandırılmaz. Yerdeyken yaptığı ikinci hareket, topun o bölgede kalmamasını önlemeye yönelik. Sarı kart doğru çünkü top duruyor; ikinci dokunuş olmasa da top içeri girmeyecekti."



65' TAÇ ATIŞI EL DEĞİŞTİRDİ - Carlos Augusto taç atışını kullanmak için fazla zaman harcayıp sonunda topu Bastoni'ye bırakıyor. Ancak Maresca beşe kadar saymaya başlamıştı; zaman geçirme nedeniyle taç atışını rakip takıma veriyor.



58' SCALVINI'YE SARI KART - Thuram, dört rakibe karşı tek başına kontratağa çıkıyor. Sola doğru yön değiştirdiğinde Scalvini tarafından ceza sahasının sınırında yere indiriliyor. Sarı kart tartışmasız doğru.



42' ATALANTA'DAN SERT İTİRAZ

Atalanta, Zalewski'nin orta sahanın ilerisinde Sucic'e faul yaptığını düdükle belirterek olası bir kontratağını durduran Maresca'ya şiddetle itiraz ediyor.



35' 2-1'LİK GOLDE CARLOS AUGUSTO HERKESİ OYUNDA TUTUYOR

Atalanta'nın skoru 1-2'ye getiren golünde de sorun yok. Savunma arkasına atılan pasla buluşan Zalewski, Carlos Augusto sayesinde ofsayta düşmüyor. Geriye çıkardığı topta Elmas'ın şut denemesi istediği gibi gitmiyor ancak herhangi bir kural ihlali yapmıyor ve gol atmayı başarıyor.



32' 2-0'LIK GOL KURALLARA UYGUN

Inter'in 2-0'lık golünde de sorun yok. Pio Esposito, ceza sahasının ortasında markajsız şekilde yükseliyor; hiçbir Atalanta oyuncusu da engellenmiyor.



29' BARELLA'YA SARI KART EKSİK

Atalanta yarı sahasının gerisinde, taç çizgisi yakınında topu koruyan Ederson'a Barella arkadan sert müdahalede bulunuyor. Maresca, Interli oyuncuya doğru hızla gidip kart gösterecekmiş gibi yapıyor ancak yalnızca sözlü uyarıda bulunuyor.



20' MARTINEZ'DEN İTİRAZ

Josep Martinez, kornerde ceza sahasının ortasına çıkarak topu kaybettikten sonra itiraz ediyor. Kaleci bir temastan şikâyetçi ancak temas eden kişi Atalantalı bir oyuncu değil, kendi takım arkadaşı.



16' PIO ESPOSITO'NUN 1-0'LIK GOLÜ KURALLARA UYGUN

Atalanta savunmasının Pio Esposito'nun golüne el kol hareketleriyle itiraz etmesine rağmen her şey kurallara uygun. Barella, Scalvini'nin kısa uzaklaştırdığı topa herkesten önce yetişip şut çekiyor. Top, pozisyona kurallara uygun konumda başlayan Pio Esposito'nun ayağına geliyor ve oyuncu skoru 1-0 yapıyor.