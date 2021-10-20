Atalanta hücumundan çekindi, Pogba'yı yedek bıraktı

Ole Gunnar Solskjaer, Atalanta karşısına savunma ağırlıklı bir orta saha kurgusuyla çıkmayı tercih etti.

Manchester United'ın Norveçli çalıştırıcısı, Şampiyonlar Ligi'ndeki Atalanta maçında Paul Pogba'ya ilk 11'de şans vermedi. Savunmanın önünde Fred-McTominay ikilisini tercih eden Solskjaer, Atalanta'nın hücum potansiyelini göz önüne alarak böyle bir seçim yaptığını söyledi.

Maç öncesinde BT Sport'a konuşan Solskjaer şu ifadeleri kullandı:

"Son birkaç maçta fazla açık verdik. Rakiplerin kontrataklarda kolayca kalemize gelmesine izin veriyoruz. Fred ve McTominay birlikte iyi futbol oynuyor. Onların dengeli oyunu bize birçok maçta avantaj sağladı."

"Bugün takıma enerji vermeleri için dinlenmiş oyuncuları ilk 11'e aldık. Taraftarlarımız da bizden etkili bir oyun görmek istiyor."

Sancho yerine Rashford

Jadon Sancho'yu da kenara çeken Solskjaer, maça ileri üçlünün solunda Marcus Rashford ile başladı.

"Rashford'ı omzundaki sakatlık problemini atlatmış şekilde sahada görmek güzel olacak. Son birkaç aydır sakatlığı vardı. Marcus'u artık gülümserken ve futboldan keyif alırken göreceksiniz."

Grupta yenilgisi bulunmayan ve liderlik koltuğunda oturan Atalanta, son iki sezonda son 16 turuna çıkmayı başarmıştı. Solskjaer, Atalanta'nın golcü yönüne dikkat çekti.

"Atalanta son iki-üç sezondur Serie A'da neredeyse 100 gol attı. İyi savunma yapmak zorundayız. Aynı zamanda hücumda da iyi bir performans sergilemek istiyoruz."

Eleştirilerin hedefindeki isim

Son dönemde özellikle Premier Lig'de kötü sonuçlar alan Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği tartışılıyor. Geçen sezon ligde alınan ikincilik ve bu sezon başında Cristiano Ronaldo'nun transfer edilmesi beklentileri iyice yukarı çekmişti.

Ancak Kırmızı Şeytanlar şu ana kadar inişli çıkışlı bir grafik çizdi. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Young Boys'a yenilerek herkesi şaşırtan United, ligde ise üç haftadır kazanamıyor.

Solskjaer'in bu kadar kritik bir maçta, önceki sezonlarda taraftarların sık sık tepki gösterdiği Fred-McTominay ikilisine dönmesi şaşkınlıkla karşılandı. Atalanta karşısında alınacak kötü sonuç, Norveçlinin kulübedeki günlerini iyice kısaltabilir.

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