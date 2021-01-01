Atalanta, Hatayspor'dan Aaron Boupendza'yı transfer etmek üzere

Son yıllarda sergilediği futbolla futbolseverlerin takdirini kazanan Atalanta, Aaron Boupendza'yı kadroya katmaya yakın.

Hatayspor'un Süper Lig'de attığı 22 gol ile sezonu gol kralı olarak tamamlayan yıldızı Aaron Boupendza, Serie A'ya transfer olmak üzere.

Devre arasında Rus ekibi Krasnodar'ın kapısından dönen ve Süper Lig'den Galatasaray ile Fenerbahçe'nin, yurt dışından ise Celtic'in ilgilendiği oyuncunun yeni takımı Atalanta oluyor.

İtalyan basınından Tuttomercato'da yer alan habere göre Atalanta yönetimi Boupendza için 12 milyon euro talep eden Hatayspor'a 8 milyon euro önerdi. İki taraf arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, tarafların anlaşmaya varmasına kesin gözüyle bakılıyor. Boupendza da kariyerini İtalya'da sürdürmeye sıcak bakıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak

Hatayspor'a Portekiz 2. Ligi takımlarından CD Feirense'den transfer olan 24 yaşındaki hücum oyuncusu forma giydiği 36 maçta 22 gol atarken, bir asist yapmıştı.

Sağ çizgideki yüksek özgüvenli oyunuyla rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen Boupendza maç başına 2.6 çalımla bu alanda Süper Lig'in en iyilerinden biri olmayı başarmıştı.

Serie A'da sezonu üçüncü sırada tamamlayan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Atalanta'nın hücum hattında Kolombiyalı yıldızlar Luis Muriel ve Duvan Zapata gibi önemli isimler bulunuyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı başaran Gian Piero Gasperini'nin takımı son 16 turunda Real Madrid'e elenmişti.

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