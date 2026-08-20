Atalanta-Hapoel: sıkı güvenlik önlemleri altında maç. Drone alarmı: hava sahası kapatıldı

Bugün saat 20.30’da Bergamo’da Atalanta, Hapoel Tel Aviv ile Konferans Ligi elemelerinin ilk maçında karşılaşacak. Bu turnuva, Avrupa’daki futbol organizasyonları arasında önem sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor. Bu tür durumlarda sıkça olduğu gibi, bir İsrail takımının ve taraftarlarının varlığı nedeniyle yoğun bir dikkat söz konusu ve olağanüstü güvenlik önlemleri hazırlandı.





Uzun süredir sıradan vatandaşlar, siyasetçiler ve derneklerden oluşan geniş bir hareket, Gazze Şeridi’nde gerçekleştirilen katliamlar ve devam eden diğer savaşlardaki rolünün sonucu olarak İsrail’in uluslararası organizasyonlardan dışlanmasını talep ediyor. Bergamo’da da bazı örgütler maçın iptal edilmesini istedi ve çeşitli barışçıl protesto biçimleri organize etti.





Maç, Atalanta’nın stadı New Balance Arena’da oynanacak ve son günlerde kamu güvenliğinin organizasyonu için hem emniyette hem de valilikte çeşitli toplantılar yapıldı. Resmî olmayan rakamlara dayandırdığı bilgiyi aktaran Corriere della Sera gazetesine göre 350 polis görevlendirilecek.İçişleri Bakanlığı ayrıca başka şehirlerden takviye ekiplerin gelmesine, bir helikopterin ve anti-drone ekipmanlarının kullanılmasına izin verdi.





Ulusal Sivil Havacılık Kurumu (Enac) ayrıca bir NOTAM, yani “Notice to air mission” yayımladı; bu, pilotlara yönelik özel bir uyarı niteliğinde ve dronlar da dahil olmak üzere her türlü hava aracının stat üzerinde uçmasını yasaklıyor. Yasak, 19 Ağustos Çarşamba öğleden sonra başladı ve stat boşalana kadar geçerli olacak.





Stada giriş sistemi daha sıkı bir gözetim altında olacak. Emniyet, Atalanta’dan girişlerde görevli personel sayısını ve pankartlarla bayraklara yönelik kontrolleri artırmasını istedi: yasaklanan Filistin bayrakları da buna dahil. İsrail takımı salı gününden bu yana şehirde bulunuyor; yaklaşık bin taraftarın ise bugün Bergamo Havalimanı’na gelmesi ve oradan doğrudan stattaki Curva Sud’a eskortla götürülmesi bekleniyor.