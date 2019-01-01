Serie A

Atalanta - Fiorentina maçı ırkçı tezahüratlar nedeniyle durdu

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DAZN
Atalanta - Fiorentina maçının ilk yarısında Brezilyalı oyuncu Dalbert’e ırkçı saldırıda bulunuldu.

Futbolun kanayan yarası ırkçılık, İtalya’da yüzünü göstermeye devam ediyor.

Cagliari - Inter ve Verona - Milan maçlarında yaşanan ırkçılık vakalarına bir yenisi de Atalanta - Fiorentina maçında eklendi.

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Atalanta taraftarları, karşılaşmanın ilk yarısında Fiorentina’nın Brezilyalı oyuncusu Dalbert aleyhine ırkçı tezahüratlarda bulundu.

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Karşılaşmanın hakemi tezahüratların ardından maçı durdururken, yapılan anonsun ardından maç devam etti.

Yaşananlardan ötürü Atalanta’nın ceza alması bekleniyor.

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