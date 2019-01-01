Atalanta - Fiorentina maçı ırkçı tezahüratlar nedeniyle durdu
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DAZN
Futbolun kanayan yarası ırkçılık, İtalya’da yüzünü göstermeye devam ediyor.
Cagliari - Inter ve Verona - Milan maçlarında yaşanan ırkçılık vakalarına bir yenisi de Atalanta - Fiorentina maçında eklendi.
Atalanta taraftarları, karşılaşmanın ilk yarısında Fiorentina’nın Brezilyalı oyuncusu Dalbert aleyhine ırkçı tezahüratlarda bulundu.
Karşılaşmanın hakemi tezahüratların ardından maçı durdururken, yapılan anonsun ardından maç devam etti.
Yaşananlardan ötürü Atalanta’nın ceza alması bekleniyor.