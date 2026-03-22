Atalanta'da efsane De Roon: Bellini'yi geçerek kulüp tarihinin en çok forma giyen oyuncusu oldu

Efsaneye adını yazdırdı. Atalanta'nın kaptanı ve orta saha oyuncusu Marten de Roon, Verona karşısında tarih yazdı: Artık resmi olarak Bergamo ekibinin en çok forma giyen oyuncusu oldu. Bugün Verona karşısında oynadığı maçla birlikte toplamda 436 maça ulaştı ve 1998'den 2016'ya kadar Atalanta'da forma giyen ve kariyerini 435 maçla noktalayan Gianpaolo Bellini'nin rekorunu kırdı.





REKOR - Hollandalı oyuncu 2015 yılında Bergamo'ya geldi; ardından bir yıl Middlesbrough'da oynadı ve 2017'de geri döndü: neredeyse 10 yıl sonra, eski kaptanın ve şu anki takım arkadaşı Mario Pasalic'in önünde, tüm zamanların rekor sahibi oldu.