Atalanta 3-3 Torino | Atalanta kaçtı Torino yakaladı

Serie A'da Atalanta yine gollü bir maç oynadı ama bu sefer galibiyeti kaçırdı. Torino karşısında 3-0 öne geçen Atalanta, bir puanla yetindi.

Serie A'nın 21. haftasında Atalanta, kendi sahasında Torino ile karşılaştı.

Avrupa'nın en golcü takımlarından biri olan Atalanta, altı dakika içinde 3 gol buldu.

15. dakikada Josip İlicic, 19. dakikada Robin Gosens ve 21. dakikada Luis Muriel fileleri havalandıran isimler oldu.

Bu dakikadan sonra Atalanta'nın farkı daha da açacağını düşünenler revaçtaydı ama Torino pes etmedi. 42. dakikada Andrea Belotti, takımını umutlandırdı. İlk yarının son anlarında ise Bremer attığı golle ilk yarının skorunu belirledi: 3-2.

Karşılaşmanın ikinci yarısı daha kontrollü geçse de Torino son anlarda bir gol daha buldu. 81. dakikada oyuna dahil olan Federico Bonazzoli, sahaya adımını attıktan üç dakika sonra fileleri havalandırarak takımına bir puanı getiren isim oldu.

Bu sonuçla Atalanta 37, Torino 16 puana yükseldi.

Atalanta önümüzdeki hafta Cagliari deplasmanına gidecek. Torino ise Genoa'yı konuk edecek.

Öte yandan Serie A'da aynı saatte başlayan bir diğer mücadelede Spezia, deplasmanda Sassuolo'yu 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Mert Müldür 90 dakika sahada kalırken, Kaan Ayhan forma şansı bulamadı.