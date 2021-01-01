Atalanta 2021'de yeniden uçuşa geçti: 3 maç 13 gol!

Serie A'nın en keyif veren futbollarından birini ortaya koyan Gian Piero Gasperini'nin öğrencileri, Benevento engelini de 4 golle geçti.

2019-20 sezonunda hem 'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla herkesi büyülemyi başaran , 2020-21 sezonuna da hızlı girmiş ve Serie A'da yeni sezondaki ilk üç maçını 13 gol atarak kazanmıştı.

Ancak Ekim ayında Şampiyonlar Ligi grup maçlarının başlaması ile takım, inişli çıkışlı bir oyun oynamaya başlamış ve özellikle ligde üst üste puan kayıpları yaşamıştı. Devler Ligi'nde de 'a 5-0 yenilen Gasperini'nin öğrencileri 2020'nin Aralık ayından itibaren ise işleri yeniden yoluna koydu.

2021 yılına üçte üçle başladı

Atalanta, 2021 yılının başlaması ile beraber ise tamamen havasını yakalamış gözüküyor. Yılın ilk maçında 'yu 5-1 yendikten sonra geçtiğimiz hafta arasında 'yı 3-0'la geçtiler. Bugün de Benevento'yu deplasmanda 4-1 yenerek gövde gösterisi yapmayı sürdürdüler.

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2021 yılında 9 günde oynadığı üç maçta 13 gol atarak kazanan Gasperini'nin öğrencileri, ligde de puanını 31'e yükseltti ve tırmanışını sürdürdü.

Atalanta'ya Benevento karşısında galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Josip Ilicic, 69. dakikada Rafael Toloi, 71. dakikada Duvan Zapata ve 86. dakikada Luis Muriel kaydetti. Benevento'nun tek golünde ise Marco Sau'nun imzası vardı.