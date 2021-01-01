Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri, sakat-cezalı listesi
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor.
Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen.
Milli aradan önceki son karşılaşmada evinde Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilen Galatasaray, başka bir hata yapmak istemiyor.
Son iki maçını kaybeden Hatayspor için ise Aaron Boupendza'nın oynayıp oynamayacağı oldukça önemli. İki takımda da eksikler can sıkıyor.
Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazanmıştı.
|Maç
|Atakaş Hatayspor - Galatasaray
|Tarih
|3 Nisan Cumartesi
|Saat
|19.00
TV & İnternet Yayını
|TV yayını
|beIN Sports 1
|İnternet yayını
|beIN Connect
Atakaş Hatayspor'un muhtemel 11'i: Munir, Popov, Billong, Pablo, Mesut, Ribeiro, Aabid, Sackey, Akintola, Muhammed Mert, Kamara.
Sakat: Selim, Traore,
Cezalı: Kone, Katranis
Şüpheli: Diouf, Boupendza
Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Linnes, Donk, Ömer, Saracchi, Etebo, Emre Akbaba, Arda, Fernandes, Mohamed, Falcao
Sakat: Emre Kılınç, Taylan
Cezalı: Yedlin, Marcao, Luyindama
Şüpheli: Kerem