Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri, sakat-cezalı listesi

Birçok önemli eksiği bulunan iki takım, Hatay'da karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen.

Milli aradan önceki son karşılaşmada evinde Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilen Galatasaray, başka bir hata yapmak istemiyor.

Son iki maçını kaybeden Hatayspor için ise Aaron Boupendza'nın oynayıp oynamayacağı oldukça önemli. İki takımda da eksikler can sıkıyor.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazanmıştı.

Maç Atakaş Hatayspor - Galatasaray Tarih 3 Nisan Cumartesi Saat 19.00

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Atakaş Hatayspor'un muhtemel 11'i: Munir, Popov, Billong, Pablo, Mesut, Ribeiro, Aabid, Sackey, Akintola, Muhammed Mert, Kamara.

Sakat: Selim, Traore,

Cezalı: Kone, Katranis

Şüpheli: Diouf, Boupendza

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Linnes, Donk, Ömer, Saracchi, Etebo, Emre Akbaba, Arda, Fernandes, Mohamed, Falcao

Sakat: Emre Kılınç, Taylan

Cezalı: Yedlin, Marcao, Luyindama

Şüpheli: Kerem