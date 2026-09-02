Nassr, 2027 Asya Uluslar Kupası nedeniyle geleneksel rakibi Al Hilal'e karşı oynayacağı Riyad derbisinde ev sahibi olmanın avantajından yararlanamayacak.

Nassr'ın komşusu ve geleneksel rakibi Al Hilal'i, Suudi Roshn Ligi'nin on yedinci haftasında, gelecek 11 Aralık günü Al-Awwal Park'ta ağırlaması planlanıyordu.

Ancak Suudi "El-Riyadiyye" gazetesi, 2027 Asya Uluslar Kupası nedeniyle maçın Roshn Ligi Ligi tarafından başkent Riyad'daki Kral Fahd Spor Şehri Stadı'na taşınması yönünde bir eğilim bulunduğunu ortaya koydu.

Gazete, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Roshn Ligi Ligi'ne yazı göndererek, tesisin saha zemini, aydınlatma, ekranlar, seyircilerin giriş ve çıkış akışı ile kalabalık yönetimi açısından operasyonel hazır olma durumunu test etmek amacıyla Riyad derbisinin Kral Fahd Spor Şehri Stadı'na taşınmasını talep ettiğini açıkladı.

Bu gelişme, Kral Fahd Spor Şehri Stadı'nın, Suudi Arabistan Krallığı'nın gelecek yılın başında ev sahipliği yapacağı Asya Uluslar Kupası'nda, aralarında final maçının da bulunduğu 4 maça ev sahipliği yapacak olması nedeniyle yaşanıyor.

Roshn Ligi Ligi ise, karşılaşmanın taşınması için gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla Nassr kulübüne yazı gönderecek ve bu arada kulübün ev sahibi sıfatıyla sahip olduğu ayrıcalıklar korunacak.

2027 Asya Uluslar Kupası'nın, gelecek yılın 7 Ocak ile 5 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan Krallığı'nda 24 milli takımın katılımıyla düzenleneceği hatırlatılıyor.