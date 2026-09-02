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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Asya Uluslar Kupası, Nasr'ı Hilal derbisinde kendi sahasından mahrum bırakıyor

Al Ittihad - Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Premier Lig
Al Shabab - Al Hilal
Al Shabab
Al Hilal
Asian Cup
Suudi Arabistan

"El-Alemi" zor durumda

Nassr, 2027 Asya Uluslar Kupası nedeniyle geleneksel rakibi Al Hilal'e karşı oynayacağı Riyad derbisinde ev sahibi olmanın avantajından yararlanamayacak.

Nassr'ın komşusu ve geleneksel rakibi Al Hilal'i, Suudi Roshn Ligi'nin on yedinci haftasında, gelecek 11 Aralık günü Al-Awwal Park'ta ağırlaması planlanıyordu.

Ancak Suudi "El-Riyadiyye" gazetesi, 2027 Asya Uluslar Kupası nedeniyle maçın Roshn Ligi Ligi tarafından başkent Riyad'daki Kral Fahd Spor Şehri Stadı'na taşınması yönünde bir eğilim bulunduğunu ortaya koydu.

Gazete, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Roshn Ligi Ligi'ne yazı göndererek, tesisin saha zemini, aydınlatma, ekranlar, seyircilerin giriş ve çıkış akışı ile kalabalık yönetimi açısından operasyonel hazır olma durumunu test etmek amacıyla Riyad derbisinin Kral Fahd Spor Şehri Stadı'na taşınmasını talep ettiğini açıkladı.

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini şimdi al!

Premier Lig
Al Shabab crest
Al Shabab
ALS
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Premier Lig
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN

Bu gelişme, Kral Fahd Spor Şehri Stadı'nın, Suudi Arabistan Krallığı'nın gelecek yılın başında ev sahipliği yapacağı Asya Uluslar Kupası'nda, aralarında final maçının da bulunduğu 4 maça ev sahipliği yapacak olması nedeniyle yaşanıyor.

Roshn Ligi Ligi ise, karşılaşmanın taşınması için gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla Nassr kulübüne yazı gönderecek ve bu arada kulübün ev sahibi sıfatıyla sahip olduğu ayrıcalıklar korunacak.

2027 Asya Uluslar Kupası'nın, gelecek yılın 7 Ocak ile 5 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan Krallığı'nda 24 milli takımın katılımıyla düzenleneceği hatırlatılıyor.

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