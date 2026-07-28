Ahli takımı, yeni 2026-2027 futbol sezonuna hazırlık amacıyla düzenlediği yurt dışı kampında üçüncü yenilgisini aldı.

Ahli, bugün salı günü Portekiz'deki "Er-Raki" kampında karşı karşıya geldiği ve Portekiz İkinci Ligi'nde mücadele eden Portimonense'ye 2-0 mağlup oldu.

Bu mağlubiyet, Ahli'nin yurt dışı kampındaki hazırlık maçlarında aldığı üçüncü yenilgi oldu. Ahli daha önce Avusturya'da Alman ekibi Holstein Kiel'e 4-1, ardından Portekiz'de Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'e 3-1 mağlup olmuştu.

Buna karşılık "Er-Raki", Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Saalfelden'i 8-0 yenerek tek galibiyetini aldı; Portekiz'de ise Portekiz ekibi Rio Ave ile 2-2 berabere kaldı.

Ahli teknik direktörü Alman Matthias Jaissle, maça yalnızca tek yabancı futbolcuyla, Brezilyalı kanat oyuncusu Galeno ile başladı; ikinci yarıda ise başka bir yabancı oyuncu sahaya sürmeden onu oyundan aldı.

Diğer yabancı oyuncuların, Ahli'nin bugün salı günü Fulham ile karşılaşacağı diğer hazırlık maçında sahaya çıkması bekleniyor. Bu maç, Portekiz kampının sona ermesi ve Cidde şehrine dönüşten önceki son hazırlık maçı olacak.