Al Shabab'ın teknik direktörü Alman Thomas Letsch, Suudi Roshn Ligi'nde karşılaşacakları küçük klasiko maçı öncesinde Al Ahli'nin teknik direktörüne meydan okudu.

Al Shabab, öbür gün cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki SHG Arena'da, Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında Al Ahli'yi ağırlayacak.

Letsch, Suudi "Al Sharq Al Awsat" gazetesinin aktardığı basın toplantısındaki açıklamalarında maçtan bahsederek şunları söyledi: "Al Ahli güçlü bir takım, Asya şampiyonu ve lig için mücadele ediyor, ancak biz galibiyeti hedefliyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Şöyle devam etti: "Hazırlıklar iyi ve hissiyat güzel, özellikle son maçlardaki galibiyetlerin ve 3 maçta 7 puan toplamamızın ardından. Takım, ara dönemin ardından gelişti, özellikle FIFA günleri boyunca gerçekleştirdiğimiz hazırlık döneminden sonra."

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Al Shabab, geçen milli ara döneminden dönüşten bu yana Roshn Ligi'nde 3 maç oynadı; bunların 2'sini Al Taawoun ve Al Fateh karşısında kazanmayı başarırken, Al Faisaly ile berabere kaldı.

Alman teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: "Olumlu olan şey, Hemam El Hemami hariç tüm oyuncuların takım antrenmanlarında bulunmasıydı. Antrenmanlarda 25 oyuncunun yanı sıra üç kaleci de bulunuyor, kadro seçimi ise her zaman zor."

Şöyle tamamladı: "Al Shabab, saha ve seyirci avantajını kullanacak. Al Hilal, Al Qadisiya ve Al Khaleej karşısında mağlup olduğumuz doğru, kâğıt üzerinde favori Al Ahli, ancak Al Shabab'ın da şansı var ve üç puanı toplamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Hatırlatmak gerekirse, Al Shabab, 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetten topladığı 11 puanla Suudi Ligi puan tablosunda on ikinci sırada yer alıyor.

Buna karşın Al Ahli, 7 galibiyet ve 3 mağlubiyetten topladığı 21 puanla, zirvede yer alan Al Hilal'in 6 puan gerisinde puan tablosunda beşinci sırada bulunuyor.