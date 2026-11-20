Iraklı vücut geliştirme sporcusu Sajjad Jawad'ın dün hayatını kaybetmesi, ülkenin spor camiasını yasa boğdu. Jawad, 90 kilogram kategorisinde Asya şampiyonu olarak önemli bir kıta başarısına imza atmasından yalnızca 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Tayland'ın Pattaya kentinde parladığı şampiyonada ülkesinin adını kürsüye taşıyan sporcunun kariyeri acı bir şekilde sona erdi.

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Irak Milli Takımı'nı temsil eden Jawad, Tayland'da düzenlenen Asya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 90 kilogram kategorisinde birinci olmuş, kıta şampiyonluğunu kazanarak ülkesindeki bu sporun tarihine yeni bir başarı eklemişti.

Bu zafer, Iraklı spor severler arasında büyük bir sevinç yaratmış ve taraftarlar şampiyonluğu, sporcunun bu seviyeye ulaşmak için gösterdiği emeğin karşılığı olarak değerlendirmişti.

Ölüm haberi, başarının üzerinden yalnızca birkaç gün geçmişken ve spor camiası henüz sporcunun şampiyonluğunu kutlamayı bitirmemişken geldi. Gurur duygusu yerini derin bir hüzne ve kedere bıraktı.

Jawad'ın vefatı, sevenleri ve Iraklı sporcular arasında şok etkisi yarattı. Özellikle ölüm haberinin, Asya şampiyonluğu unvanıyla kürsüye çıkmasından çok kısa bir süre sonra gelmesi büyük üzüntüye yol açtı.

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Irak Ulusal Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu, sporcu için hemen bir taziye mesajı yayımlayarak kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve ailesine, yakınlarına ve Irak spor camiasına başsağlığı diledi.

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Taziye açıklaması, ölümünden yalnızca birkaç gün önce Irak sporuna kıta çapında bir sevinç yaşatan bir sporcunun kaybının yarattığı derin üzüntüyü yansıttı.

Ölüm nedenine ilişkin olarak ise mevcut resmi bilgiler, vefatın koşullarını netleştirecek belgelenmiş tıbbi ayrıntılar içermiyor.

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Bazı haberlerde sporcunun bir hastalıkla mücadele ettiği öne sürülse de bu bilgiler net bir resmi teyit almadı. Bu durum, mevcut veriler ışığında ölüm nedenini belirlemeyi ya da herhangi bir sağlık sorunuyla ilişkilendirmeyi mümkün kılmıyor.

Bazı haberlerde ise şampiyonanın ardından ani bir rahatsızlık ya da fiziksel yorgunluk ve beslenme düzeninde ani bir değişiklik yaşandığı iddia edildi.