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Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al Jazira ile İran kulübü Gol Gohar arasındaki AFC Şampiyonlar Ligi 2 maçına gerçeküstü bir olay damga vurdu. Maçın hakemi Suriyeli Hanna Hattab, devre arasında dördüncü hakem Ammar Abu Alou ile değiştirildi. Hattab'ın değiştirilmesine, belirgin biçimde kafası karışmış görünmesi yol açtı.

En çarpıcı olay 32. dakikada yaşandı. Orta sahada Ali Asghar Ashouri'ye yapılan faulün ardından bakışları boşluğa dalan hakem, pozisyonla hiçbir ilgisi olmayan Al Jazira kalecisi Ersin Destanoglu'ya sarı kart gösterdi.

Haberi aktaran Sportmediaset'e göre, birkaç dakika süren duraklamanın ve yardımcı hakemlerle yapılan görüşmenin ardından sarı kart iptal edildi. Devre arasında İran kulübü, hakem için "normal bir durumda değildi" ifadesini kullanıp onu maç başlamadan önce alkol alırken gördüklerini öne sürerek maça devam etmeme tehdidinde bulundu.

AFC henüz resmî bir açıklama yapmadı ve olası disiplin yaptırımlarına ilişkin bir adım atmadı.