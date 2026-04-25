Asya Şampiyonlar Ligi finalinde yaşanan tuhaf kafa atma olayı felaketle sonuçlanmadı: Al-Ahli, 10 kişi kalmasına rağmen şampiyonluğunu korudu

Al-Ahli, Cumartesi günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Asya versiyonu olan AFC Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonluğunu kazandı. Suudi Arabistan ekibi, uzun süredir 10 kişi oynamasına rağmen uzatmalarda galibiyet golünü attı. Maç 1-0 sona erdi.

68. dakikada, skor 0-0 iken ortalık karıştı. Tete Yengi ve Zakaria Al Hawsawi birbirlerine girdi ve ardından Al Hawsawi kontrolünü kaybetti.

İki oyuncu kafa kafaya geldi ve Yengi'den birkaç baş boyu daha kısa olan Al Hawsawi, Avustralyalı oyuncuya sert bir kafa attı. Machida oyuncusu hemen yüzüne dokundu ve yere düştü.

Hakem hiç tereddüt etmeden sol bek oyuncusuna doğrudan kırmızı kart gösterdi. Al Hawsawi itiraz etti, ancak boşuna. Takımı son yirmi dakikayı bir kişi eksik oynamak zorunda kaldı. Son şampiyonun taraftarları çaresizce izlerken, takımlarının zor bir görevle karşı karşıya olduğunu gördüler.

Provokatif davranışının karşılığını alan Yengi, uzun süre yerde yatarken, Al-Ahli taraftarları ona bardak ve diğer nesnelerle taş attı. Her iki takımın oyuncuları, Yengi'ye ilk yardım yapılırken taraftarları sakinleştirmek zorunda kaldı. Orta saha oyuncusu oldukça kanıyordu, ancak birkaç dakika sonra oyuna devam edebildi.

Sonuçta kırmızı kart, Suudi Arabistan kulübü için felaket olmadı. Uzatmalarda Firas Al Buraikan, ceza sahası içinde tehlikeli bir anın ardından galibiyet golünü attı.

Bu galibiyetle Al-Ahli şampiyonluğunu sürdürdü. Kulüp, 2024/25 sezonunda da Japon Kawasaki Frontale'yi 2-0 yenerek turnuvayı kazanmıştı.

