Bugün salı günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yapılan 2026 AFC Şampiyonlar Ligi 2 grup aşaması kurası, tamamen Arap ekiplerinden oluşan eşleşmeleri ortaya çıkardı. Kurada Suudi ekibi Al-Taawoun, üçüncü grupta Katar ekibi Al-Rayyan, Ürdün ekibi Al-Faisaly ve Umman ekibi Al-Nahda ile eşleşti.

Turnuvanın yeni sezonu 32 kulübün katılımıyla, gidiş-dönüş maçlarından oluşan lig usulüyle düzenleniyor. Grup aşaması mücadeleleri 15 Eylül'de başlayacak ve 9 Aralık 2026'ya kadar sürecek.

Asya Futbol Konfederasyonu, eleme turlarının tarihlerini de belirledi. Son 16 turu 9-18 Şubat 2027 tarihleri arasında oynanacak, çeyrek final maçları 2-18 Mart, yarı finaller ise 6-14 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Sezon, 15 Mayıs 2027'de oynanacak final maçıyla sona erecek.

Bu yılki turnuvada, daha önce şampiyonluğa ulaşmış 5 kulüp yer alıyor: Ürdün ekibi Al-Faisaly, Bahreyn ekibi Al-Muharraq, Umman ekibi Al-Seeb, Kuveyt ekibi Al-Kuwait ve Özbek ekibi Nasaf.

Kuranın tam sonuçları şu şekilde belirlendi:

Birinci Grup: Al-Wahda (BAE) - Nasaf (Özbekistan) - Al-Kuwait (Kuveyt) - Al-Khalidiyah (Bahreyn).

İkinci Grup: Al-Jazira (BAE) - Gol Gohar Sirjan (İran) - Al-Muharraq (Bahreyn) - Arkadag (Türkmenistan).

Üçüncü Grup: Al-Taawoun (Suudi Arabistan) - Al-Rayyan (Katar) - Al-Faisaly (Ürdün) - Al-Nahda (Umman).

Dördüncü Grup: Al-Hussein (Ürdün) - Al-Shorta (Irak) - Al-Seeb (Umman) - East Bengal (Hindistan).

Beşinci Grup: FC Seoul (Güney Kore) - Melbourne Victory (Avustralya) - The Cong Viettel (Vietnam) - Persib Bandung (Endonezya) veya Manila Digger (Filipinler).

Altıncı Grup: Adelaide United (Avustralya) - Buriram United (Tayland) - Lion City Sailors (Singapur) - Tai Po (Hong Kong).

Yedinci Grup: Machida Zelvia (Japonya) - Shanghai Shenhua (Çin) - Preah Khan Reach Svay Rieng (Kamboçya) - Tampines Rovers (Singapur).

Sekizinci Grup: Gangwon (Güney Kore) - Kuching City (Malezya) - Kitchee (Hong Kong) - Phnom Penh Crown (Kamboçya).