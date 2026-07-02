Asya'nın en iyisi... Suudi kulübü, Al-Ittihad'ın yetenekli oyuncusunu kadrosuna katmak için teklifte bulundu

Al-Ittihad Kulübü, Suudi Roshen Ligi’nden bir kulüpten, önümüzdeki yaz transfer döneminde en yetenekli oyuncularından birini satması yönünde bir teklif aldı.

Suudi gazetesi "Al-Riyadiah", Al-Khaloud kulübünün önümüzdeki yaz transfer döneminde kalecisi Hamed Al-Shangiti'yi kadrosuna katmak için Al-Ittihad'a bir teklif sunduğunu bildirdi.

Gazete, teklifin El-Şenkiţi'yi bir sezonluk kiralık olarak kadroya katmayı ve kiralama süresinin sonunda satın alma opsiyonunu içerdiğini belirtti.

Al-Ittihad'ın konumu konusunda belirsizlik hakim, özellikle de geçen sezonun sonunda görevinden alınan Portekizli Sergio Conceição'nun yerine geçecek yeni bir teknik direktörün şu ana kadar atanmamış olması nedeniyle.

21 yaşındaki El-Şenkiţi, Al-Ittihad kulübünün en dikkat çeken genç yeteneklerinden biri olarak görülüyor. Oyuncu, önceki kulübü Al-Shabab ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2024 yazında bedelsiz olarak Al-Ittihad'a katılmıştı.

El-Şenkiţi, 2025 yılında düzenlenen 20 Yaş Altı Asya Gençler Kupası’nda en iyi kaleci ödülünü kazanmış ve geçen yıl Asya kıtasının en iyi genç oyuncusu ödülü için de aday gösterilmişti.