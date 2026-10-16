Tüm gözler, 2026 Asya Futbol Konfederasyonu ödül törenine ev sahipliği yapacak Tayland'ın başkenti Bangkok'a çevrildi. Kıtanın en iyi oyuncusu ödülünde dikkat çeken bir Suudi rekabeti yaşanıyor; Salem el-Devseri ve Firas el-Bureykan ikilisi, İranlı Alireza Beiranvand ile birlikte güçlü bir yarışa girdi ve Suudi futbolu için yeni bir başarı elde etme hedefi taşınıyor.

Asya Futbol Konfederasyonu, yıllık ödülleri için aday listesini açıkladı. Tören 19 Kasım'da düzenlenecek ve çeşitli bireysel ödüllerin sahipleri merakla beklenecek. Bunların başında, belirgin bir Suudi varlığının göze çarptığı Asya'nın en iyi oyuncusu ödülü geliyor; Hilal yıldızı ve milli takım kaptanı Salem el-Devseri ile Ahli forveti Firas el-Bureykan bu ödülün adayları arasında yer alıyor.

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Salem el-Devseri, 2022 ve 2025 yıllarında Asya'nın en iyi oyuncusu ödülünü kazandıktan sonra kıtasal kariyerine yeni bir sayfa eklemeyi hedefliyor ve ödülü üçüncü kez kazanarak tarihi bir başarıya ulaşmanın adayı konumunda bulunuyor. Hilal'in kaptanı, Suudi futbolunun en önemli yıldızları arasındaki konumunun ve son dönemde ortaya koyduğu dikkat çekici performansların verdiği güvenle bu mücadeleye giriyor.

El-Devseri, 2025-2026 sezonunda Suudi Ligi'ni hiç yenilgi almadan ikinci sırada tamamlayan Hilal ile çok başarılı bir sezon geçirdi. Takım ayrıca tarihinde onuncu kez Kutsal Toprakların Hizmetkârı Kupası'nı kazandı. Suudi yıldız, yerel başarılardaki etkili varlığını sürdürerek kıtasal ödül yarışındaki şansını güçlendirdi.

Firas el-Bureykan ise Asya'nın en iyi oyuncusu yarışına ilk kez katılıyor. 2025-2026 sezonunda Suudi Ahli ile önemli bir iz bırakan oyuncu, AFC Elit Şampiyonlar Ligi finalinde galibiyet golünü kaydederek takımının üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşmasına katkı sağladı.

Bu başarı, kıtasal düzeyde uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip isimlerin bulunduğu bir rekabette Suudi forvete güçlü bir destek veriyor.

El-Bureykan'ın başarıları Ahli ile oynadığı maçlarla sınırlı kalmadı. 2026 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan Milli Takımı'nın üç maçında da ilk 11'de yer aldı, ayrıca milli takımın Arap Körfezi Kupası şampiyonluğuna katkıda bulundu ve turnuvayı üç golle gol kralı olarak tamamladı. Böylece kariyerinde önemli duraklara sahne olan bir yılda hem kulübündeki parlak performansını hem de milli takım düzeyindeki etkili varlığını bir araya getirdi.

Öte yandan İranlı Alireza Beiranvand, hem uluslararası hem de kıtasal düzeyde dikkat çeken bir yılın ardından bu rekabete dahil oluyor. 2026 Dünya Kupası'nda ülkesinin milli takımında en çok süre alan kaleci olan Beiranvand, Tractor'ün 2025-2026 sezonunda AFC Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna çıkmasına da yardımcı oldu.

Bu, 34 yaşındaki kaleci için ikinci adaylık olarak kayıtlara geçiyor; daha önce 2019 yılında da aday listesine girmişti. Böylece Asya futbolunun en önemli bireysel ödüllerinden biri için üçlü rekabet tamamlanmış oldu.