Asya macerasından önce... Al-Ahli Jeddah en güçlü kalesini geri kazanıyor

Al-Ahli Jeddah, Asya Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk unvanını savunma mücadelesine başlamadan önce en güçlü kalesini geri kazandı.

Al-Ahli, önümüzdeki Pazartesi günü Jeddah'daki Al-Inmaa Stadyumu'nda Katar'ın Al-Duhail takımıyla oynayacağı çeyrek final maçıyla Asya Şampiyonlar Ligi elemelerine başlayacak.

Suudi Arabistan'ın "Al-Riyadiah" gazetesi, Al-Ahli'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Roger Ibanez'in, geçen Cumartesi günü Roshen Ligi'nin 27. haftasında Damak'ı 3-0 yendikleri maçta aldığı sakatlığın ciddiyetini belirlemek için tıbbi muayeneden geçtiğini bildirdi.

Brezilyalı savunma oyuncusu, arka bacak kasında yaşadığı sakatlık nedeniyle 52. dakikada Dhamk maçından çıkmış ve yerine Muhammed Süleyman Bakr oyuna girmişti.

Ayrıca okuyun: Ancelotti'nin bahsi... 2026 Dünya Kupası öncesinde Al-Ahli Jeddah'ın savunma oyuncusunun sakatlığının detayları neler?

Gazete, Ibanez'in geçirdiği muayenelerin arka kasında yırtık olmadığını doğruladığını ve Suudi Roshen Ligi'ndeki Al-Fayha maçından başlayarak gelecek maçlara hazır olacağını belirtti.

Al-Ahli, yarın Çarşamba günü, Roshen Ligi'nin 29. haftasından öne alınan maçta, Al-Fayha'ya konuk olacak.

Al-Ahli, 65 puanla Roshen Ligi'nde üçüncü sırada yer alıyor. Lider Al-Nassr'ın 5 puan gerisinde ve ikinci sıradaki Al-Hilal'in ise gol farkıyla gerisinde bulunuyor.

Ibanez, Al-Ahli'nin savunmasındaki en güçlü isim olarak görülüyor. Bu sezon çeşitli turnuvalarda 37 maça çıkan Ibanez, bu maçlarda 3 gol attı ve 3 asist yaptı.