Basın raporları, Nassr ve Suudi Arabistan Millî Takımı kalecisi Nawaf El-Akidi'nin, geçtiğimiz dönemde maruz kaldığı ağır sakatlığın ardından önümüzdeki süreçte maçlarda yeniden forma giymeye başlayacağı tarihi ortaya koydu.

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El-Ukaydi, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın geçtiğimiz eylül ayında Cidde'deki İnma Stadı'nda, 27. Arap Körfez Kupası "Körfez 27" grup aşamasının ilk hafta maçında Kuveyt Milli Takımı'nı tek golle mağlup ettiği karşılaşmada dirsek bölgesinden sakatlanmıştı.

Sakatlık, Suudi kalecinin turnuvanın geri kalan maçlarında "Yeşiller"in kalesinden uzak kalmasına, ayrıca bu kasım ayındaki uluslararası ara döneminde forma giyememesine ve geçtiğimiz süre boyunca Nassr'dan uzak kalmasına yol açtı.

El-Ukaydi, geçtiğimiz 16 ekimde İngiltere'nin başkenti Londra'da dirsek bölgesindeki sakatlık nedeniyle ameliyat oldu ve ardından futbol sahalarına dönüş yolculuğuna başladı.

Suudi Arabistan'ın "Er-Riyadiyye" gazetesine göre Navaf el-Ukaydi, önümüzdeki dönemde maçlara geri dönebilmek amacıyla Katar'ın başkenti Doha'daki "Aspetar" merkezinde tedavi ve rehabilitasyon programına başladı.

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Gazete, Suudi kalecinin bu program kapsamında 4 ila 6 haftalık bir süreye ihtiyaç duyacağını, bu süre boyunca günde 3 saat süren antrenmanlar yapacağını ve ardından tedavisini üstlenen doktor tarafından bir değerlendirme sürecinden geçeceğini açıkladı.

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Değerlendirme sürecinin ardından tedaviyi üstlenen doktor, Nassr kulübü kalecisinin antrenmanlara ve maçlara normal şekilde dönüp dönemeyeceğine ya da ek bir süre boyunca rehabilitasyon aşamalarını tamamlaması gerekip gerekmediğine karar verecek.

Bu, "Yeşiller"in "X" platformundaki hesabının daha önce açıkladığına göre, Nassr kulübü sağlık ekibinin Suudi Arabistan Milli Takımı sağlık ekibiyle koordineli olarak sürdürdüğü sürekli takip sürecinde gerçekleşiyor.

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Bu da El-Ukaydi'nin yaklaşık olarak önümüzdeki aralık ayı sonundan önce dönemeyeceği anlamına geliyor; bu da 2027 Asya Uluslar Kupası normal tarihinde düzenlenseydi bu turnuvada forma giyemeyecek olduğu anlamına geliyordu.

Suudi Arabistan Krallığı'nın 2027 Asya Uluslar Kupası'na, 24 milli takımın katılımıyla önümüzdeki 7 ocaktan 5 şubata kadar ev sahipliği yapması planlanıyordu.

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Ancak Asya Futbol Konfederasyonu, Suudi Arabistan Krallığı'nın içinde bulunduğu lojistik koşullar nedeniyle Asya turnuvasını erteleyerek önümüzdeki yıl aralık ayında başlayıp 2028 ocak ayına kadar sürecek şekilde düzenlenmesine karar verdi.

2027 Asya Uluslar Kupası'nın ertelenmesi, Navaf el-Ukaydi açısından bir umut ışığı olabilir; zira önümüzdeki yılın başında geri dönmek, Nassr kulübündeki asıl yerini yeniden kazanmaya çalışmak ve "Yeşiller"in saflarına dönmek için çaba gösterecek.

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Hatırlatmak gerekir ki El-Ukaydi, bu sezonun başından beri Nassr kulübünde ilk 11'de yer bulmayı başaramamış, Brezilyalı kaleci Bento'nun yedeği olarak kulübede oturmuş, ardından sakatlık onu maçlarda forma giymekten tamamen uzaklaştırmıştı.