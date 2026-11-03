Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), bölgede artan güvenlik endişeleri nedeniyle 2027 Asya Kupası'nın ertelendiğini resmen doğruladı. Başlangıçta Ocak 2027'de Suudi Arabistan'da başlaması planlanan turnuva, katılacak herkesin güvenliğini sağlamak için yaklaşık bir yıl sonraya alınacak.

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Güvenlik endişeleri Asya Kupası'nın ertelenmesine yol açtı

Turnuvanın başlangıçta 7 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyordu. Ancak Husi isyancılar ile Suudi Arabistan öncülüğündeki bir koalisyonun dahil olduğu ve giderek şiddetlenen çatışma, ev sahibi ülkedeki güvenliği ciddi biçimde tehlikeye attı.

Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı kısa süre önce 11 gün içinde en az 20 İHA ve füze saldırısına maruz kaldı. Saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı. Bunun sonucunda turnuva, 23 Aralık 2027-21 Ocak 2028 tarihleri arasında düzenlenecek.

AFC, «olağanüstü koşulları» açıkladı

Salı günü yayımlanan bir basın açıklamasında AFC, devam eden şiddetin yol açtığı ciddi lojistik sorunları ayrıntılarıyla anlattı.

Açıklamada, «AFC Asya Kupası Organizasyon Komitesi, bölgedeki gelişmelerin yol açtığı, ciddi lojistik zorluklar ve seyahat aksamalarını da içeren mevcut olağanüstü koşullar ışığında, önde gelen millî takım turnuvasının takvimini değiştirmeyi onayladı. Turnuvanın yeni tarihleri onay için FIFA'ya sunulacak» ifadelerine yer verildi.

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AFC ayrıca güvenliğin öncelikli olması gerektiğini vurguladı: «Mevcut takvimine göre düzenlenmesi planlanan turnuvanın organizasyonu ve gerçekleştirilmesi açısından olağanüstü koşullar ortaya çıktı. Bu nedenle turnuvanın ertelenmesi, katılan tüm takımların, görevlilerin, seyircilerin ve diğer ilgili tarafların yararınadır.»

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Futbol faaliyetleri ciddi biçimde aksıyor

Erteleme kararı, yaklaşımda kısa sürede yaşanan bir değişime işaret ediyor. AFC Başkanı Şeyh Salman daha geçen ay hazırlıkların planlandığı gibi ilerlediğini söylemişti. Ancak kötüleşen durum kulüp futbolunu da şimdiden etkiledi. Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Wasl, geçen hafta AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı için Riyad'a gitmeyi reddetti. Öte yandan Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'ın Özbekistan temsilcisi Pakhtakor karşısında deplasmanda aldığı son galibiyette forma giymedi. Kulüp ise resmî olarak oyuncunun dinlendirildiğini belirtti.

Riyad'ın güvenliği, turnuvanın başarısı açısından büyük önem taşıyor. Suudi Arabistan'ın başkenti, turnuva için belirlenen sekiz stadyumun beşine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Kral Fahd Spor Şehri Stadyumu'ndaki final de dahil olmak üzere 51 maçın 30'unun burada oynanması planlanıyor.

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FIFA onayı ve yaklaşan maçların yarattığı zorluklar

AFC'nin şimdi değiştirilen kış takvimi için FIFA'dan resmî onay alması gerekiyor. Kısa vadede ise bölgede seyahat eden millî takımların yüksek alarm durumunda kalması gerekiyor.

Avustralya, Katar ve Ürdün ile Doha ve Amman'da oynayacağı hazırlık maçlarına planlandığı gibi çıkacağını doğruladı. Bununla birlikte ülkedeki yetkililer, istikrarsız durumu yakından takip ediyor. Sonuç olarak Suudi Arabistan'ın, hem başarılı bir Asya Kupası düzenlemek hem de 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için bölgeyi istikrara kavuşturması gerekecek.