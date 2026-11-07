Asya Futbol Konfederasyonu'nun ardından, gelecek mart ayında yeniden FIFA başkanı seçilmek için her zamankinden daha güçlü bir aday haline gelen Gianni Infantino'ya desteğini açıklama sırası Karayip Futbol Birliği'ne geldi.

Karayip Futbol Birliği, İtalyan-İsviçreli yöneticinin FIFA başkanlığına yeniden seçilmesine resmi olarak desteğini açıklamasının ardından Gianni Infantino 25 ek oy elde etti.

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Birliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Üye kuruluşlarını kapsayan resmi bir istişare ve onay sürecinin ardından, Karayip Birliği'nin FIFA'ya bağlı 25 üye kuruluşu, 2027 yılı için yapılacak gelecek başkanlık seçimlerinde Gianni Infantino'nun FIFA başkanlığına yeniden seçilmesine toplu desteklerini ifade etti."

"Şeffaflık" ve "iyi yönetişim" talepleri

Uluslararası Futbol Federasyonu'nun başkanlığını 2016 yılında devralmasından bu yana 56 yaşındaki Gianni Infantino, özel sektör yatırımcılarına açık bir ticari şirket kurma projesinin başarısız olduğunun duyurulmasının ardından maruz kaldığı eleştirilere rağmen, 18 Mart 2027'de Rabat'ta düzenlenecek FIFA kongresi sırasında yapılması planlanan seçimlerde en öne çıkan aday olmayı sürdürüyor.

Geçen ay Asya Futbol Konfederasyonu Infantino'ya desteğini açıklamış, bu hafta ise Karayip Birliği onu takip ederek tutumunu şu sözlerle gerekçelendirmişti: "Karayip Birliği, FIFA'nın gerçekleştirdiği kalkınma girişimlerini, özellikle futbol altyapısına, teknik programlara, müsabakalara, gençlik ve kadın futboluna yapılan yatırımları ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesini takdirle karşılamaktadır."

Birlik, üye kuruluşlarının sınırlı mali ve insani kaynaklarla çalıştığına dikkat çekerek, "gelecek kalkınma döneminin üye kuruluşlara sürdürülebilir faydalar sağlamasını güvence altına almanın önemini" vurguladı.

Uyarı

Bununla birlikte, Karayip Birliği'nin açıklaması, muhtemelen FIFA'nın son aylarda yaşadığı çalkantılarla bağlantılı bir uyarı mesajı içeriyordu. Birlik şunları vurguladı: "Aynı ruhla, Karayip Birliği futbol ailesi içinde daha fazla şeffaflık, iyi yönetişim ve anlamlı reformlar çağrısında bulunmaya devam etmektedir."

Şöyle ekledi: "Karayip Birliği, FIFA'ya desteğini sunarken, hesap verebilirliği güçlendirmeye devam etmesini, yönetişimin en yüksek standartlarını korumasını ve her üye kuruluşun adil bir şekilde temsil edilmesini ve dikkate alınmasını güvence altına almak için gerekli reformları sürdürmesini ummaktadır."

Birlik açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Karayip Birliği, toplu tutumunu üye kuruluşlarıyla istişare ederek belirlediğini vurgular; bu da şeffaflığın, toplu karar almanın ve üyelerinin sesine saygı göstermenin önemini yansıtmaktadır."