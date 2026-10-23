Asya Futbol Konfederasyonu'nun (AFC) keskin bir tutum değişikliğiyle liderliğine destek vermesi, Gianni Infantino'nun FIFA başkanlığında üçüncü dönem hedefini önemli ölçüde güçlendirdi. Bu adım, AFC'nin tartışmalı bir Dünya Kupası yatırım planı nedeniyle İsviçreli-İtalyan yöneticiyi diğer kıta konfederasyonlarıyla birlikte sert biçimde eleştirmesinden yalnızca birkaç ay sonra geldi.

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AFC, Tokyo'da Infantino'ya desteğini açıkladı

Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, Japonya'daki olağanüstü kongrede AFC'nin desteğini görevdeki FIFA başkanından yana koydu. Associated Press'in haberine göre, 47 ülkeden oluşan konfederasyonun kamuoyu önünde verdiği bu destek, mart ayındaki seçim öncesinde kritik önem taşıyor.

Rakip adayların başvurması için son tarih 18 Kasım olsa da Infantino'nun şu anda rakibi yok. Asya bloğunun desteğini alması, dünya futbolunun yönetim organının başında kalmasını neredeyse garanti ediyor.

Salman, Asya'nın desteğini teyit etti

Getty Images

Tokyo'da doğrudan Infantino'ya hitap eden Sheikh Salman, dünya çapındaki yoğun destek arayışının ardından Asyalı üye ülkelerin büyük çoğunluğunun yeniden seçilme girişiminin arkasında olduğunu FIFA başkanına söyledi.

Sheikh Salman, "FIFA başkanı olarak yeni bir dönem için aday olurken sana ve liderliğine tam desteğimizi teyit ediyoruz" dedi. "Asya'da pek çok ülkeyi ziyaret ettin. Bu kıtadaki pek çok üyeyle konuştum. Ne hissettiğini biliyorum ve bence bağlılığın da açıkça ortada."

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AFC başkanı, Infantino'nun destek toplamak için dünyanın dört bir yanına yaptığı seyahatlere değinerek şunları ekledi: "Burada olduğun için teşekkür ederim. Her yere gittiğini biliyorum. Bunu nasıl yapabildiğini bilmiyorum. Ama neredeyse her ülkeye gitme konusunda rekor kırdığından eminim."

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Sheikh Salman, ilk açıklamalarını konfederasyonun ortak tutumunu vurgulayarak tamamladı. "Benim hissettiklerim, eminim üyelerimin çoğunun da hissettikleri. Bunu sana söyledim" dedi. "Tek bir Asya ailesi olarak, sana verdiğimiz destekte birleşip birlikte ilerlemeye hazırız, Gianni. Bugün bunu açıkça belirtmek istiyorum."

Yatırım tartışması geride kalıyor

Bu destek, AFC'nin sadece iki ay önce UEFA ve CONCACAF ile birlikte Infantino'yu "temel bir güven ihlali" nedeniyle kınadığı tutumundan keskin bir dönüş anlamına geliyor. Gerilimin kaynağı, FIFA turnuvalarındaki hisselerin özel yatırımcılara satılmasını öngören ve iptal edilen 4,2 milyar dolarlık plandı. Infantino, yakın zamanda Zürih'teki bir toplantıda bu plan için özür diledi.

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Son dönemdeki anlaşmazlığa değinen Sheikh Salman şöyle konuştu: "Gianni, bunu açıkça belirtmek istiyorum: Evet, geçmişte konuştuğumuz bazı sorunlar vardı. Ama bu iki konuyu birbirine bağlamayalım. Son birkaç gün içinde Zürih'te bir araya geldik. Aramızda gerçek bir anlayış olduğunu açıkça ortaya koyduğunu düşünüyorum.

"Geçmiş, eminim tarihimizin bir parçası. Hepimiz ondan önemli dersler çıkardık, buna eminim. Şimdi önemli olan, birlikte nasıl ilerleyeceğimiz. Bence herkesin soruları var ve yanıtların hem Asya'da bize hem de dünyanın geri kalanına sunulacağından eminim."

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Kürsüye çıkan Infantino, kendi hatalarını kabul ettikten sonra görev süresindeki büyük mali büyümeye dikkat çekti. "Çok şey yaptığınızda, umarım bizim de yaptığımız gibi pek çok iyi şey yaparsınız, ama bazı hatalar da yaparsınız" dedi. "Ancak önemli olan, söylediğin gibi, deneyimlerden ve hatalardan her zaman ders çıkarmak, özür dilemek, ilerlemek, bir araya gelmek, birleşmek ve geleceğimiz, sizin geleceğiniz için bir şeyler inşa etmek.

"Ben FIFA başkanı olmadan önce, her biriniz, bazılarınız hâlâ burada ve o zamanı hâlâ hatırlıyor, dört yılda bir 1 milyon dolar alıyordunuz. Gelecek yılın 1 Ocak tarihinden itibaren bu tutar 25 milyon dolar olacak."

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Rakipsiz başkanı martta seçim bekliyor

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AFC'nin büyük oy bloğu artık kesin olarak Infantino'nun yanında olduğundan, başkanın yaklaşan seçim sürecini rahatlıkla geçmesi bekleniyor. Rakip adayların niyetlerini açıklamak için kasım ayının ortasına kadar süreleri var, ancak ciddi bir rakibin ortaya çıkması pek olası görünmüyor.

Infantino, üye ülkelere sağlanan artan mali desteği arkasına almaya devam ederken mart ayındaki kongre öncesinde FIFA'nın zirvesinde üst üste bir dönem daha geçirmesi neredeyse kesin görünüyor.