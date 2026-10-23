Asya Futbol Konfederasyonu'ndan şaşırtıcı U dönüşü: Gianni Infantino'nun FIFA başkanlığında dördüncü dönemine destek

Gianni Infantino, Asya Futbol Konfederasyonu'nun (AFC) tutumunu kökten değiştirerek liderliğine destek vermesinin ardından FIFA başkanlığında dördüncü dönem hedefi için önemli bir destek aldı. Bu gelişme, AFC'nin tartışmalı bir Dünya Kupası yatırım planı nedeniyle İsviçreli-İtalyan yöneticiyi diğer kıtasal kuruluşlarla birlikte sert biçimde eleştirmesinden yalnızca birkaç ay sonra yaşandı.

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AFC, Tokyo'da Infantino'ya desteğini açıkladı

Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, Associated Press'in haberine göre Japonya'da düzenlenen olağanüstü kongrede AFC'nin desteğini mevcut FIFA başkanına verdiğini açıkladı. Kamuoyu önünde yapılan bu destek açıklaması, mart ayındaki seçim öncesinde 47 ülkenin yer aldığı konfederasyondan kritik bir destek sağlıyor.

Rakip adayların başvurması için son tarih 18 Kasım, ancak şu anda Infantino'nun karşısında aday yok. Asya bloğunun desteğini almak, dünya futbolunun yönetim organının başında kalmasını neredeyse garanti ediyor.

Salman, Asya'nın desteğini teyit etti

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Tokyo'da doğrudan Infantino'ya seslenen Sheikh Salman, FIFA başkanına, dünya çapında yürüttüğü kapsamlı destek arayışının ardından Asyalı üye ülkelerin büyük çoğunluğunun yeniden seçilme hedefini kararlılıkla desteklediği güvencesini verdi.

Sheikh Salman, “FIFA başkanı olarak yeni bir dönem için aday olurken sizi ve liderliğinizi destekleme konusundaki tam kararlılığımızı teyit ediyoruz” dedi. “Asya'da birçok ülkeyi ziyaret ettiniz. Bu kıtadaki birçok üyeyle konuştum. Ne düşündüğünüzü biliyorum ve bence kararlılığınız da açıkça ortada.”

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Infantino'nun destek arayışında dünyayı kapsamlı biçimde dolaştığını belirten AFC başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada olduğunuz için teşekkür ederim. Her yerde bulunduğunuzu biliyorum. Bunu nasıl yapabildiğinizi bilmiyorum. Ama neredeyse her ülkede bulunarak bir rekor kırdığınızdan eminim.”

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Sheikh Salman, ilk açıklamalarını konfederasyonun ortak tutumunu vurgulayarak tamamladı. “Benim düşüncem, eminim üyelerimin çoğunun da düşüncesi. Bunu size de söyledim” ifadelerini kullandı. “Tek bir Asya ailesi olarak, Gianni, size verdiğimiz destekte birleşip ilerlemeye hazırız. Bunu bugün açıkça belirtmek istiyorum.”

Yatırım tartışması geride kalıyor

Bu destek açıklaması, AFC'nin yalnızca iki ay önce UEFA ve CONCACAF ile birlikte Infantino'yu “temel bir güven ihlali” nedeniyle kınadığı tutumundan keskin bir dönüş anlamına geliyor. O anlaşmazlık, FIFA turnuvalarındaki hisselerin özel yatırımcılara satılmasını öngören ve iptal edilen 4,2 milyar dolarlık plandan kaynaklanmıştı. Infantino, Zürih'teki bir toplantıda bu plan nedeniyle kısa süre önce özür dilemişti.

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Son dönemdeki gerilime değinen Sheikh Salman şöyle konuştu: “Gianni, şunu açıkça belirtmek istiyorum: Evet, geçmişte konuştuğumuz bazı sorunlar vardı. Ama bu iki konuyu birbirine bağlamayalım. Zürih'te son birkaç gün içinde görüştük ve aramızda gerçek bir anlayış olduğunu açıkça ortaya koydunuz.

“Geçmişin tarihimizin bir parçası olduğundan eminim. Hepimiz bundan önemli dersler çıkardık, buna da eminim. Şimdi önemli olan, birlikte nasıl ilerleyeceğimiz. Bence herkesin soruları var ve yanıtların hem Asya'daki bizlere hem de dünyanın geri kalanına sunulacağından eminim.”

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Kürsüye çıkan Infantino, kendi hatalarını kabul ettikten sonra görev süresindeki büyük mali büyümeye dikkat çekti. Infantino, “Çok şey yaptığınızda, umarım bizim yaptığımız gibi birçok iyi şey de yaparsınız, ama bazı hatalar da yaparsınız” dedi. “Ancak önemli olan, sizin de söylediğiniz gibi, deneyimlerden ve hatalardan daima ders çıkarmak, özür dilemek, ilerlemek, bir araya gelmek, birlik olmak ve geleceğimiz, sizin geleceğiniz için bir şeyler inşa etmektir.

“Ben FIFA başkanı olmadan önce her biriniz, bazılarınız hâlâ [burada] ve o zamanı hatırlıyor, dört yılda bir 1 milyon dolar alıyordunuz. Gelecek yılın 1 Ocak tarihinden itibaren bu tutar 25 milyon dolar olacak.”

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Rakipsiz başkan için mart seçimi yaklaşıyor

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AFC'nin büyük oy bloğu artık güçlü biçimde arkasında olan Infantino'nun yaklaşan seçim sürecini rahatlıkla geçmesi bekleniyor. Rakip adayların niyetlerini açıklamak için kasım ortasına kadar süreleri var, ancak ciddi bir rakibin ortaya çıkması hâlâ pek olası görünmüyor.

Infantino, üye ülkelere sağlanan mali desteğin artmasını seçim hedefi için kullanmayı sürdürürken, mart ayındaki kongre öncesinde FIFA'nın başında üst üste dördüncü dönemine uzanan yolu neredeyse kesinleşmiş görünüyor.